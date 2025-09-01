OL ‍: Le mercato s'est terminé avec la signature de Satriano

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a terminé son mercato avec la signature de Martin Satriano. Le club pourrait toutefois encore faire signer un joueur libre.

Le mercato est désormais fermé, même si les clubs peuvent encore officialiser des signatures intervenues avant 20 heures. Mais selon le compte spécialisé Only Gones, l'Olympique Lyonnais se contentera de la signature de Martin Satriano, prêté par le RC Lens. L'OL peut encore recruter un joueur libre, même si forcément cela réduit le choix des dirigeants lyonnais. Une grosse déception pour les supporters de Lyon qui espéraient que le départ de Georges Mikautadze serait compensé par plusieurs renforts offensifs.