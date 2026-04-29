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OL : Le Real Madrid ne gardera pas Endrick !

OL29 avr. , 10:30
parGuillaume Conte
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L'avenir d'Endrick est encore flou. Après la Coupe du monde, il est attendu au Real Madrid mais le fait qu'il fasse la saison en Espagne n'est plus du tout garanti.
Laissé sur le banc de touche du Real Madrid pendant quasiment un an et demi, Endrick a fini par comprendre qu’il n’aurait pas sa place au sein de la Casa Blanca. Résultat, un accord a été rapidement trouvé pour le prêter à l’Olympique Lyonnais. Si tout n’est pas parfait à l’OL, avec notamment un gros trou d’air quand le club allait mal en Coupe d’Europe, Coupe de France et Ligue 1, le Brésilien donne tout de même satisfaction. Il pèse sur les défenses, arrive à marquer son quota de buts, gagne des minutes et reprend confiance.

Le Real ne compte pas sur Endrick

Il est donc attendu pour disputer la Coupe du monde et ensuite tenter d’avoir sa place au Real Madrid. Mais outre l’absence de Rodrygo pour encore plusieurs mois, il y a tout de même de grandes chances que Vinicius Junior et Kylian Mbappé soient toujours là pour occuper l’attaque du géant madrilène. En conséquence, son avenir au Real n’est pas assuré du tout. C’est une tendance nouvelle qui se dessine ainsi selon les informations de Vavel.
Dans sa version espagnole, le média sportif assure qu’Endrick pourrait bien ne pas s’éterniser à Madrid la saison prochaine, et rejoindre une équipe capable de l’acheter. Mais Florentino Pérez souhaite monter une opération comme celle réalisée avec Côme pour Nico Paz, qui a été vendu mais disposait d’une option de rachat prioritaire si jamais l’international argentin explosait, ce qui a été le cas. Une opération peu contraignante pour le Real Madrid, et qui permettrait de récupérer de l’argent, ce qui n’est quasiment pas le cas avec l’accord trouvé avec Lyon, tout en se sécurisant au cas où Endrick deviendrait une gâchette redoutée en Europe.
Ce genre de deal a des chances d’exclure l’OL des discussions, car il faudra payer le transfert et la totalité du salaire du Brésilien, mais nul doute que si cette possibilité existait, Lyon serait tout de même à l’écoute pour voir si un deal est réalisable.
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C'était une finale avant la lettre.Moi aussi j'avais peur à chaque fois que le Bayern s'approchait de nos buts.on n'est permeable derriere et hier on paniquait.Avant le match je disais qu'on avait les moyens devant pour faire la difference et je crois encore la même chose pour le retour.On a été plutôt efficace.Dembellé a hélas vendange une occasion en or et dommage que la frappe de Mayulu ne connaisse pas meilleur sort.J'y crois plus que jamais

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Perso je préfère Moreira en titulaire. Fofana est plus rapide mais je le trouve trop stéréotypé mais l'avoir en vrai doublure sur ce poste sans être obligé de bricoler c'est effectivement un luxe (qu'on a pas à droite par exemple). Pour preuve, son jeu a fonctionné au début puis petit à petit les défenseurs en face ont su le faire déjouer. Moreira, il arrive à varier son jeu et j'aime beaucoup ça.

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On ne peut pas critiquer des règles de football lorsque'elle sont débiles tel que siffler une main involontaire a bout portant sur un centre en dehors du temps additionnel ? Qu on utilise le ralenti pour s'assurer que le ballon touche la main oui mais ensuiite il faut juger l'action en contexte dynamique a vitesse réelle et dans ce contexte si l'arbitre a un minimum de sensibilité footballistique il ne siffle pas penalty

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Erreur de coaching ? Peut etre enlever Warren Emery a enlevé du physique et de la presence defensive ,il harcele le porteur de ballon et empeche les bonnes relances.Changer nos attaquants alors qu'on est dans une telle phase de réussite c'est à mes yeux prématuré mais bon L.E a fait un choix on doit le respecter.Il devra en faire un autre la semaine prochaine sur le plan defensif.esperons qu'Akimi ne soit pas blessé car dans le jeu offensif il apporte beaucoup de vitesse. Il faudra plus de sérénité derriere ,Marquinhos a étédans le dur hier

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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