OL : Le Real Madrid ne gardera pas Endrick !

L'avenir d'Endrick est encore flou. Après la Coupe du monde, il est attendu au Real Madrid mais le fait qu'il fasse la saison en Espagne n'est plus du tout garanti.

Laissé sur le banc de touche du Real Madrid pendant quasiment un an et demi, Endrick a fini par comprendre qu’il n’aurait pas sa place au sein de la Casa Blanca. Résultat, un accord a été rapidement trouvé pour le prêter à l’Olympique Lyonnais. Si tout n’est pas parfait à l’OL , avec notamment un gros trou d’air quand le club allait mal en Coupe d’Europe, Coupe de France et Ligue 1, le Brésilien donne tout de même satisfaction. Il pèse sur les défenses, arrive à marquer son quota de buts, gagne des minutes et reprend confiance.

Le Real ne compte pas sur Endrick

Il est donc attendu pour disputer la Coupe du monde et ensuite tenter d’avoir sa place au Real Madrid. Mais outre l’absence de Rodrygo pour encore plusieurs mois, il y a tout de même de grandes chances que Vinicius Junior et Kylian Mbappé soient toujours là pour occuper l’attaque du géant madrilène. En conséquence, son avenir au Real n’est pas assuré du tout. C’est une tendance nouvelle qui se dessine ainsi selon les informations de Vavel.

Dans sa version espagnole, le média sportif assure qu’Endrick pourrait bien ne pas s’éterniser à Madrid la saison prochaine, et rejoindre une équipe capable de l’acheter. Mais Florentino Pérez souhaite monter une opération comme celle réalisée avec Côme pour Nico Paz, qui a été vendu mais disposait d’une option de rachat prioritaire si jamais l’international argentin explosait, ce qui a été le cas. Une opération peu contraignante pour le Real Madrid, et qui permettrait de récupérer de l’argent, ce qui n’est quasiment pas le cas avec l’accord trouvé avec Lyon, tout en se sécurisant au cas où Endrick deviendrait une gâchette redoutée en Europe.

Ce genre de deal a des chances d’exclure l’OL des discussions, car il faudra payer le transfert et la totalité du salaire du Brésilien, mais nul doute que si cette possibilité existait, Lyon serait tout de même à l’écoute pour voir si un deal est réalisable.