Domenech allume l'OL : « C’est une équipe très moyenne avec des joueurs moyens »

L’Olympique Lyonnais s’est incliné ce jeudi soir sur la pelouse du Betis 2-0. Paulo Fonseca a fait tourner son effectif afin de faire reposer ses cadres avant la rencontre contre le PSG ce dimanche. Mais pour Raymond Domenech, cette équipe lyonnaise était simplement à son niveau.

Pour la première fois de la saison, l’Olympique Lyonnais s’est incliné en Europa League . Après trois victoires en autant de matchs, l’OL a perdu du côté de Séville face au Betis. Paulo Fonseca a légèrement remanié son équipe afin de faire souffler certains cadres avant le dernier match avant la trêve ce dimanche face au Paris Saint-Germain. Pour certains observateurs, cette équipe rhodanienne est au-dessus de son niveau réel depuis le début de saison.

Raymond Domenech, pas tendre avec l’OL

Dans l’émission de l’équipe du soir, Raymond Domenech dresse son constat de la formation lyonnaise depuis le début de saison. Selon l’ancien sélectionneur de l'équipe de France, l’OL est en surrégime depuis quelques mois. « C’est une équipe transformée. Le seul impact offensif qu’ils ont, c’est quand il y a Fofana ou quand il y a Tolisso. Quand les deux ne sont pas là, c’est une équipe qui fait illusion depuis un moment. C’est une équipe très moyenne avec des joueurs moyens. Ils sont en surrégime et de temps en temps, ils reviennent à leur niveau. Ils n’ont aucun impact offensif, » explique-t-il. Depuis le début de saison Paulo Fonseca doit composer avec un effectif restreint. L'entraîneur portugais ne peut pas compter sur une grande profondeur de banc. Le septuple champion de France veut corriger le tir lors du mercato hivernal en tentant de recruter quelques éléments supplémentaires. En attendant, Paulo Fonseca a fait reposer ses cadres afin de privilégier le championnat. Avec neuf points en quatre rencontres européennes, Lyon est dans les clous de son tableau de marche sur ce début de saison.