Domenech allume l'OL : « C’est une équipe très moyenne avec des joueurs moyens »

OL07 nov. , 9:20
parNathan Hanini
L’Olympique Lyonnais s’est incliné ce jeudi soir sur la pelouse du Betis 2-0. Paulo Fonseca a fait tourner son effectif afin de faire reposer ses cadres avant la rencontre contre le PSG ce dimanche. Mais pour Raymond Domenech, cette équipe lyonnaise était simplement à son niveau.
Pour la première fois de la saison, l’Olympique Lyonnais s’est incliné en Europa League. Après trois victoires en autant de matchs, l’OL a perdu du côté de Séville face au Betis. Paulo Fonseca a légèrement remanié son équipe afin de faire souffler certains cadres avant le dernier match avant la trêve ce dimanche face au Paris Saint-Germain. Pour certains observateurs, cette équipe rhodanienne est au-dessus de son niveau réel depuis le début de saison.

Raymond Domenech, pas tendre avec l’OL

Dans l’émission de l’équipe du soir, Raymond Domenech dresse son constat de la formation lyonnaise depuis le début de saison. Selon l’ancien sélectionneur de l'équipe de France, l’OL est en surrégime depuis quelques mois. « C’est une équipe transformée. Le seul impact offensif qu’ils ont, c’est quand il y a Fofana ou quand il y a Tolisso. Quand les deux ne sont pas là, c’est une équipe qui fait illusion depuis un moment. C’est une équipe très moyenne avec des joueurs moyens. Ils sont en surrégime et de temps en temps, ils reviennent à leur niveau. Ils n’ont aucun impact offensif, » explique-t-il. Depuis le début de saison Paulo Fonseca doit composer avec un effectif restreint. L'entraîneur portugais ne peut pas compter sur une grande profondeur de banc. Le septuple champion de France veut corriger le tir lors du mercato hivernal en tentant de recruter quelques éléments supplémentaires. En attendant, Paulo Fonseca a fait reposer ses cadres afin de privilégier le championnat. Avec neuf points en quatre rencontres européennes, Lyon est dans les clous de son tableau de marche sur ce début de saison. 

Derniers commentaires

OM : L’arbitre a été parfait, Pierre Ménès le félicite

🫵🤣 C'est toi qui dis ça. Pas de doute tu oses tout c'est à ça qu'on te reconnait.

OM : L’arbitre a été parfait, Pierre Ménès le félicite

C'est vrai que faire le troll sur un site de foot c'est glorieux.

OM : Eric Di Méco en larmes, Adrien Rabiot lui manque

Allez, fais un effort, utilise ton neurone.

OM : Eric Di Méco en larmes, Adrien Rabiot lui manque

Tu sais lire? C'est Di Meco qui parle là. Il a changé d'avis Di Meco?

Paixao à la rue, la star à 30ME fait paniquer l'OM

Pour une fois je ne suis pas d'accord avec toi. Sans avoir été brillant il n'a pas été mauvais. Paixao a des qualités qu'il n'a pas pu mettre en œuvre car autour de lui il y avait Garcia et O'Riley qui ont été d'une telle nullité... Paixao son jeu est basé sur la vitesse et le mouvement. Et quand tu as à coté de lui deux poteaux qui ratent quasiment tout leurs contrôles, leur dribbles et font des passes vers l'arrière après avoir touchés 4-5 fois le ballon, aucune chance de voir Paixao briller. C'est comme pour Aubam, il ne peut briller s'il passe son temps à décrocher pour demander le ballon dos au but au milieu du terrain. Et pourtant c'est le seul moyen pour lui d'espérer toucher le ballon. On n'a qu'un joueur capable de se créer ses actions tout seul. C'est Greenwood. Tout les autres, sans le collectif qui suit, c'est quasi impossible de briller.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

