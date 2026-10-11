OL : Le Progrès enrage contre Morton et Tolisso

OL : Le Progrès enrage contre Morton et Tolisso

OL
parCorentin Facy
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Sur une excellente dynamique avant la trêve internationale avec une victoire 4-0 contre Rennes, l’OL est tombé de haut vendredi soir en s’inclinant à Lens (2-1). Plusieurs joueurs sont passés au travers de leur match.
Deuxième de Ligue 1 avant la trêve internationale, l’Olympique Lyonnais arrivait à Lens vendredi soir avec une confiance maximale. Les joueurs de Paulo Fonseca sont finalement tombés de leur nuage en s’inclinant à Bollaert (2-1). L’entraîneur portugais avait pourtant aligné une équipe-type, en dehors des absences dans le secteur défensif. Mais certaines individualités n’ont pas répondu présent. Ce fut par exemple le cas de certains internationaux, sur le pont durant la trêve, comme Athekame, Bidstrup, Sulc ou encore Nuamah.
Ces quatre joueurs ont une excuse après avoir manqué leur match à Lens selon Le Progrès. Le quotidien régional est en revanche beaucoup plus critique à l’égard de Morton et de Tolisso, eux aussi en difficulté face aux joueurs de Yannick Cahuzac. « Paulo Fonseca n’a pas hésité à miser sur des joueurs revenus depuis un ou deux jours seulement. Si le cas du gardien est un peu à part, et Dominik Greif a bien démontré qu’il était prêt, certains joueurs comme Zachary Athekame, Mads Bidstrup, Pavel Sulc ou encore Ernest Nuamah n’ont pas été dans leur élément » écrit Le Progrès dans son édition du jour avant de poursuivre.

Lire aussi

L’OL vaincu, Govou accuse lourdement FonsecaL’OL vaincu, Govou accuse lourdement Fonseca
OL : Tagliafico critique Fonseca et ses coéquipiersOL : Tagliafico critique Fonseca et ses coéquipiers
« Mais Tyler Morton et Corentin Tolisso, restés à Lyon pendant la séquence internationale, ne l’étaient pas non plus, donc il est difficile de n’avancer que cette raison à la contre-performance collective » juge le quotidien régional. L’Anglais ainsi que le capitaine de l’OL n’ont aucune excuse et pourtant, ils n’ont clairement pas été à leur meilleur niveau face aux Lensois vendredi soir. Une réaction de leur part, et de l’ensemble des joueurs lyonnais, sera attendue dès jeudi soir à l’occasion de la réception de Crystal Palace lors de la 2e journée de Ligue Europa, trois jours avant la réception de l’OGC Nice en Ligue 1.
Articles Recommandés
Edf Lizarazu Met Le Doigt Sur Le Point Faible De Zidane
Equipe de France

EdF : Lizarazu met le doigt sur le point faible de Zidane

Ce Marseillais Prepare Un Sale Coup A Lom
OM

Ce Marseillais prépare un sale coup à l'OM

Rennes Everton Fait La Premiere Offre Pour Lepaul
Rennes

Rennes : Everton fait la première offre pour Lepaul

L1 Nice Enchaine Face A Strasbourg
Ligue 1

L1 : Nice enchaîne face à Strasbourg

Fil Info

EdF : Lizarazu met le doigt sur le point faible de Zidane
Ce Marseillais prépare un sale coup à l'OM
Rennes : Everton fait la première offre pour Lepaul
L1 : Nice enchaîne face à Strasbourg
Le PSG n’est pas serein, deux recrues annoncées pour janvier
Liverpool - Manchester City : Les compositions (17h30 sur Canal+)
Rennes - Auxerre : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)
CAN 2025 : Il ne trouve pas le Maroc très fair-play
L1 : Il a flingué Rennes contre l’OL, Haise le sanctionne

Derniers commentaires

Le PSG n’est pas serein, deux recrues annoncées pour janvier

Je crois qu'on est d'accord pour dire que ça urge en défense centrale de

Ce Marseillais prépare un sale coup à l'OM

est ce que vous preparez un sale coup?

Luis Campos condamné, le PSG a mis 185 ME à la poubelle

Dire ça juste après les très bons matches de Beraldo , Dro et Akliouche c'est gênant.

Rennes : Everton fait la première offre pour Lepaul

il jouait avec mon cousin ya 2 ans et demi. c est dingue . Il avait ete vendu 150K .... quelle progression

Le pénalty contesté qui met le PSG en tête

Comme d'hab c'est contesté uniquement parce que c'est au bénéfice du PSG. Si on ne siffle plus les coudes décollés qui de surcroit font un mouvement plus qu'intentionnel. Changeons de règles.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
1464201055
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
136411945
3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
4Paris logo
Paris
116321844
5Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1163211183
6Rennes logo
Rennes
10531189-1
7Brest logo
Brest
862221293
8Lorient logo
Lorient
86222660
9Nice logo
Nice
8622257-2
10Lens logo
Lens
7621311101
11Strasbourg logo
Strasbourg
762131112-1
12Angers SCO logo
Angers SCO
76213710-3
13Le Mans logo
Le Mans
661321012-2
14Toulouse logo
Toulouse
66132911-2
15Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2602448-4

Loading