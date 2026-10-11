OL : Le Progrès enrage contre Morton et Tolisso

Sur une excellente dynamique avant la trêve internationale avec une victoire 4-0 contre Rennes, l’OL est tombé de haut vendredi soir en s’inclinant à Lens (2-1). Plusieurs joueurs sont passés au travers de leur match.

Deuxième de Ligue 1 avant la trêve internationale, l’Olympique Lyonnais arrivait à Lens vendredi soir avec une confiance maximale. Les joueurs de Paulo Fonseca sont finalement tombés de leur nuage en s’inclinant à Bollaert (2-1). L’entraîneur portugais avait pourtant aligné une équipe-type, en dehors des absences dans le secteur défensif. Mais certaines individualités n’ont pas répondu présent. Ce fut par exemple le cas de certains internationaux, sur le pont durant la trêve, comme Athekame, Bidstrup, Sulc ou encore Nuamah.

Ces quatre joueurs ont une excuse après avoir manqué leur match à Lens selon Le Progrès. Le quotidien régional est en revanche beaucoup plus critique à l’égard de Morton et de Tolisso, eux aussi en difficulté face aux joueurs de Yannick Cahuzac. « Paulo Fonseca n’a pas hésité à miser sur des joueurs revenus depuis un ou deux jours seulement. Si le cas du gardien est un peu à part, et Dominik Greif a bien démontré qu’il était prêt, certains joueurs comme Zachary Athekame, Mads Bidstrup, Pavel Sulc ou encore Ernest Nuamah n’ont pas été dans leur élément » écrit Le Progrès dans son édition du jour avant de poursuivre.

« Mais Tyler Morton et Corentin Tolisso, restés à Lyon pendant la séquence internationale, ne l’étaient pas non plus, donc il est difficile de n’avancer que cette raison à la contre-performance collective » juge le quotidien régional. L’Anglais ainsi que le capitaine de l’OL n’ont aucune excuse et pourtant, ils n’ont clairement pas été à leur meilleur niveau face aux Lensois vendredi soir. Une réaction de leur part, et de l’ensemble des joueurs lyonnais, sera attendue dès jeudi soir à l’occasion de la réception de Crystal Palace lors de la 2e journée de Ligue Europa, trois jours avant la réception de l’OGC Nice en Ligue 1.