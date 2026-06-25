OL : Le prix de Bidstrup grimpe à 14 millions d'euros

Priorité de Paulo Fonseca pour renforcer son milieu de terrain, Mads Bidsrup va bel et bien s’engager avec l’OL. Mais ce transfert qui devait s’élever à 10 millions d’euros va en réalité coûter plus cher à Lyon.

L’Olympique Lyonnais est l’un des clubs qui a déjà le plus avancé sur son mercato en Ligue 1 . Le club rhodanien a bouclé une grosse vente avec le départ d’Afonso Moreira. Dans le sens des arrivées, l’OL a finalisé la signature de Kaïl Boudache en provenance de Nice et s’apprête à officialiser les arrivées de Mads Bidsrup et de Julien Duranville . En ce qui concerne le milieu de terrain danois du RB Salzbourg, un accord total a été trouvé entre toutes les parties. Son arrivée dans la capitale des Gaules est prévue pour ce week-end au plus tard. Un transfert avoisinant les 10 millions d’euros est évoqué dans la presse depuis plusieurs jours.

La note sera en réalité plus salée selon les derniers échos de Marc Mechenoua. Et pour cause, le journaliste de Onze Mondial nous apprend que le transfert de Mads Bidsrup pour 10 millions d’euros est assorti de 4 millions d’euros de bonus. C’est donc un très gros chèque que l’OL pourrait signer au total pour s’offrir le milieu de terrain danois de 25 ans. Matthieu Louis-Jean, Michael Gerlinger et Michele Kang ont fait un très gros effort pour offrir à Paulo Fonseca sa priorité du milieu de terrain. Le Portugais voit en Bidstrup le complément parfait de Corentin Tolisso et de Tyler Morton. Sa visite médicale est prévue ce week-end avant la signature de son contrat qui fera de Mads Bidsrup la deuxième recrue officielle du mercato lyonnais cet été.