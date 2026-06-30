OL : Endrick à Lyon, cet indice qui ne trompe pas

OL : Endrick à Lyon, cet indice qui ne trompe pas

OL30 juin , 12:40
parCorentin Facy
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L’OL a officiellement tourné la page Endrick, le joueur du Real Madrid ayant fait son retour en Espagne après son prêt de six mois à Lyon. Mais en réalité, un nouveau prêt du joueur de la Seleçao est envisageable.
Prêté à l’Olympique Lyonnais au mois de janvier, Endrick a contribué à la belle fin de saison des Gones en inscrivant 8 buts et en délivrant 8 passes décisives. Les six mois du Brésilien sur les bords du Rhône ont été concluants et c’est logiquement avec de gros regrets que l’OL a vu arriver la fin du prêt d’Endrick même si le deal avec le Real Madrid a toujours été clair. Matthieu Louis-Jean doit maintenant tourner la page et se concentrer sur le mercato lyonnais avec comme mission urgente de trouver un nouvel avant-centre.
En Espagne, on reste pourtant convaincu qu’Endrick pourrait faire l’objet d’un nouveau prêt. Comme indiqué ces dernières heures, il n’est pas acté que José Mourinho lui fasse confiance et lui accorde suffisamment de temps de jeu. Le site El Nacional remet une couche et révèle un nouvel élément important en expliquant qu’au sein du Real Madrid, on regarde la Coupe du monde 2026 réalisé par Endrick avec un oeil très inquiétant.
Le club merengue connaît très bien Carlo Ancelotti et le fait que le sélectionneur de la Seleçao utilise très peu Endrick est perçu au sein de la Casa Blanca comme un signal d’alerte. Le média précise qu’il est de moins en moins probable que l’ancien attaquant de l’OL bénéficie finalement d’un temps de jeu convenable avec José Mourinho, qui souhaite faire de Kylian Mbappé son homme fort et qui pourrait privilégier Gonzalo Garcia ou une recrue pour doubler le poste de l’attaquant de l’équipe de France.

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El Nacional va plus loin en affirmant qu’un nouveau prêt, voire un transfert d’Endrick, ne serait du coup pas étonnant. De nouveaux indices qui laissent penser que l’OL a une chance de récupérer l’ancienne pépite de Palmeiras pour un nouveau prêt. Reste que ce dossier, s’il devait se décanter, n’avancera pas avant la fin de la Coupe du monde, voire du mercato. Lyon va donc devoir se montrer patient mais ne peut pas se permettre de ne pas recruter de numéro neuf d’ici son premier barrage de Ligue des Champions. Matthieu Louis-Jean et Paulo Fonseca vont par conséquent devoir évaluer la situation pour voir si cela vaut la peine d’attendre plusieurs semaines pour tenter ou pas sa chance dans l’épineux dossier Endrick.
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