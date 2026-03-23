OL: Tagliafico lourdement condamné

Ce dimanche, l’Olympique Lyonnais s’est incliné à domicile en Ligue 1 face à l’AS Monaco. Nicolas Tagliafico a encore écopé d’un carton rouge.

L’ OL n’y arrive plus du tout et pourrait bien tout perdre en cette fin de saison. Quelques jours après son élimination en Ligue Europa par le Celta de Vigo, le club rhodanien a perdu sur ses terres face à Monaco dans un match crucial pour le top 4.

S’il y a bien un joueur qui déçoit actuellement à l’Olympique Lyonnais, c’est Nicolas Tagliafico. Le champion du monde argentin fait preuve d’une frustration et d’une agressivité mal placées qui coûtent cher aux Gones. Après avoir déjà reçu un carton rouge contre Vigo, Tagliafico a récidivé ce dimanche lors de la réception de Monaco. Trop pour les supporters et observateurs de l’OL.

Tagliafico rend fous les fans de l'OL

Sur les réseaux sociaux, dont X, certains supporters de l’Olympique Lyonnais ont notamment demandé le départ prochain du joueur de 33 ans :

« Un bon débile. Étonnant que personne ne l’ait recruté cet été. Ça dégage » ;« Ne doit plus rejouer de la saison, on veut des joueurs de foot, pas des marcheurs, merci » ;« Un bouffon lui. Merci pour ta semaine exceptionnelle. Vite la fin de saison qu’il dégage » ;« Lui, il est temps de s’en débarrasser, le mec n’avance pas sur le terrain, il tire un 44 tonnes et techniquement c’est éclaté au sol » ou encore « Dégage à jamais, j’espère que tu perds ta place en sélection ».

En fin de contrat en juin 2027, Nicolas Tagliafico pourrait encore être vendu par les Gones. Le problème réside dans sa faible valeur marchande. Le joueur connaît en plus très bien la Ligue 1 et l’effectif de l’Olympique Lyonnais. Un point sera fait prochainement le concernant, mais l’OL serait bien inspiré de retrouver de la sérénité afin de terminer la saison de la meilleure des manières.