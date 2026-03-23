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OL: Tagliafico lourdement condamné

OL23 mars , 9:20
parHadrien Rivayrand
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Ce dimanche, l’Olympique Lyonnais s’est incliné à domicile en Ligue 1 face à l’AS Monaco. Nicolas Tagliafico a encore écopé d’un carton rouge.
L’OL n’y arrive plus du tout et pourrait bien tout perdre en cette fin de saison. Quelques jours après son élimination en Ligue Europa par le Celta de Vigo, le club rhodanien a perdu sur ses terres face à Monaco dans un match crucial pour le top 4.
S’il y a bien un joueur qui déçoit actuellement à l’Olympique Lyonnais, c’est Nicolas Tagliafico. Le champion du monde argentin fait preuve d’une frustration et d’une agressivité mal placées qui coûtent cher aux Gones. Après avoir déjà reçu un carton rouge contre Vigo, Tagliafico a récidivé ce dimanche lors de la réception de Monaco. Trop pour les supporters et observateurs de l’OL.

Tagliafico rend fous les fans de l'OL 

Sur les réseaux sociaux, dont X, certains supporters de l’Olympique Lyonnais ont notamment demandé le départ prochain du joueur de 33 ans :
« Un bon débile. Étonnant que personne ne l’ait recruté cet été. Ça dégage » ;« Ne doit plus rejouer de la saison, on veut des joueurs de foot, pas des marcheurs, merci » ;« Un bouffon lui. Merci pour ta semaine exceptionnelle. Vite la fin de saison qu’il dégage » ;« Lui, il est temps de s’en débarrasser, le mec n’avance pas sur le terrain, il tire un 44 tonnes et techniquement c’est éclaté au sol » ou encore « Dégage à jamais, j’espère que tu perds ta place en sélection ».

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En fin de contrat en juin 2027, Nicolas Tagliafico pourrait encore être vendu par les Gones. Le problème réside dans sa faible valeur marchande. Le joueur connaît en plus très bien la Ligue 1 et l’effectif de l’Olympique Lyonnais. Un point sera fait prochainement le concernant, mais l’OL serait bien inspiré de retrouver de la sérénité afin de terminer la saison de la meilleure des manières.
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Les deux joueurs lillois vont mangé grave , quand la commission de je ne sais quoi va en débattre

OL: Tagliafico lourdement condamné

Dirty. Beaucoup de personnes le disent, arrête de faire semblant de découvrir la chose

OL: Tagliafico lourdement condamné

Si les arbitres faisaient leur taf on aurait moins de signes de frustration de ce genre.... Merci Mr Le Texier et ses amis de la VAR.

OL: Tolisso découpe l'arbitre de Lyon-Monaco

Je me demande combien de temps il va te falloir avec ta microscopique cervelle... pour en arriver à me traiter d'antisémites. C'est à la mode en ce moment !... si si !!! Mdr

OL: Faute sur Endrick, penalty pour Monaco, Lyon craque

Oh tu fatigues ... Je t'ai invité a retourné sur l article en question, tu y verras mon commentaire ou moi meme je dis qu il n y a pas penalty car dés le depart on voit que la main est collé au corps et cela bien avant que les nouvelles images de Ligue1+ montrent un plan de face ... Ce que je te reproche et t invite relire, ce sont tes commentaires a ce moment la, aux Lyonnais ou selon toi parce l arbitre a pris une decision est que cela a ete checké par la Var, ds ce cas comme ça arrange l OM, ça ne peut etre que la bonne decision ... Par contre quand tu as envie d etre de mauvaise foi, comme sur ce péno pour le PSG qui a egalement ete check par la VAR, la on a droit a toute ton hypocrisie !!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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