OL : Le clone de Mbappé arrive à Lyon

Endrick à Lyon, c'est de plus en plus bouillant. Le jeune brésilien ne veut rien d'autre que l'Olympique Lyonnais en janvier. De quoi ravir les Gones, en quête d'un buteur fiable cette saison. Le joueur de 19 ans a le profil idoine pour régaler les supporters lyonnais.

Sixième de Ligue 1 actuellement, l' Olympique Lyonnais réalise un début de saison très prometteur. Même si les derniers résultats ont été moins bons, les Gones surperforment par rapport à leur effectif. En effet, leur mercato estival s'est transformé en plan d'austérité déguisé. L'OL a tenté des paris peu onéreux partout en Europe. Surtout, il a fait partir des cadres très importants : Lacazette, Cherki, Mikautadze notamment. Pour Paulo Fonseca, l'animation offensive s'apparente parfois à un vrai casse-tête.

Lire aussi Endrick arrive à l'OL, le Brésil confirme

Endrick, un profil à la Mbappé

Le seul numéro 9 de métier s'appelle Martin Satriano mais ses statistiques sont très éloignées des purs buteurs. Pour conserver un rôle majeur dans la course à l'Europe, l'OL n'a pas d'autre choix que de recruter en janvier. Les recruteurs ont ciblé le profil d'Endrick, en manque de temps de jeu au Real Madrid. Le Brésilien est enchanté par le projet lyonnais. Reste à savoir si Lyon sera enchanté par le niveau de ce prodige annoncé depuis ses débuts à Palmeiras.

Selon le site Defensa Central, les Gones s'apprêtent à récupérer une sorte de « petit Kylian Mbappé ». Constamment attiré par le but, le joueur de 19 ans possède une grosse frappe de balle. C'est un joueur puissant et rapide qui aime prendre la profondeur. A l'aise dans l'axe, il peut aussi évoluer sur le côté droit. Mais avec un Mbappé dans les parages qui est identique à lui en mieux, Endrick doit ronger son frein sur le banc.

L'OL a un grand nombre de matchs à offrir au Brésilien pour qu'il situe vite son niveau par rapport au capitaine des Bleus. Le média espagnol confirme d'ailleurs que pour l'avant-centre du Real, l'OL est le choix numéro un afin de poursuivre sa carrière dans un environnement propice à lui offrir du temps de jeu en vue de la Coupe du monde 2026. Il y a donc toutes les raisons de penser que le Mbappé 2.0 du Real Madrid va poser ses valises dans la capitale des Gaules cet été.