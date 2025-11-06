ICONSPORT_275832_0105

OL : Le clone de Mbappé arrive à Lyon

OL06 nov. , 8:20
parMehdi Lunay
1
Endrick à Lyon, c'est de plus en plus bouillant. Le jeune brésilien ne veut rien d'autre que l'Olympique Lyonnais en janvier. De quoi ravir les Gones, en quête d'un buteur fiable cette saison. Le joueur de 19 ans a le profil idoine pour régaler les supporters lyonnais.
Sixième de Ligue 1 actuellement, l'Olympique Lyonnais réalise un début de saison très prometteur. Même si les derniers résultats ont été moins bons, les Gones surperforment par rapport à leur effectif. En effet, leur mercato estival s'est transformé en plan d'austérité déguisé. L'OL a tenté des paris peu onéreux partout en Europe. Surtout, il a fait partir des cadres très importants : Lacazette, Cherki, Mikautadze notamment. Pour Paulo Fonseca, l'animation offensive s'apparente parfois à un vrai casse-tête.

Lire aussi

Endrick arrive à l'OL, le Brésil confirmeEndrick arrive à l'OL, le Brésil confirme

Endrick, un profil à la Mbappé

Le seul numéro 9 de métier s'appelle Martin Satriano mais ses statistiques sont très éloignées des purs buteurs. Pour conserver un rôle majeur dans la course à l'Europe, l'OL n'a pas d'autre choix que de recruter en janvier. Les recruteurs ont ciblé le profil d'Endrick, en manque de temps de jeu au Real Madrid. Le Brésilien est enchanté par le projet lyonnais. Reste à savoir si Lyon sera enchanté par le niveau de ce prodige annoncé depuis ses débuts à Palmeiras.
Selon le site Defensa Central, les Gones s'apprêtent à récupérer une sorte de « petit Kylian Mbappé ». Constamment attiré par le but, le joueur de 19 ans possède une grosse frappe de balle. C'est un joueur puissant et rapide qui aime prendre la profondeur. A l'aise dans l'axe, il peut aussi évoluer sur le côté droit. Mais avec un Mbappé dans les parages qui est identique à lui en mieux, Endrick doit ronger son frein sur le banc.
L'OL a un grand nombre de matchs à offrir au Brésilien pour qu'il situe vite son niveau par rapport au capitaine des Bleus. Le média espagnol confirme d'ailleurs que pour l'avant-centre du Real, l'OL est le choix numéro un afin de poursuivre sa carrière dans un environnement propice à lui offrir du temps de jeu en vue de la Coupe du monde 2026. Il y a donc toutes les raisons de penser que le Mbappé 2.0 du Real Madrid va poser ses valises dans la capitale des Gaules cet été.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_276245_0140
Ligue des Champions

« On commence à voir pourquoi », Rayan Cherki choque l'Europe

ICONSPORT_275409_0155
PSG

Le PSG fait une folie au mercato, polémique garantie

ICONSPORT_276253_0227
OM

De Zerbi sort les preuves d’un complot anti-OM

Fil Info

9:00
« On commence à voir pourquoi », Rayan Cherki choque l'Europe
8:40
Le PSG fait une folie au mercato, polémique garantie
8:00
De Zerbi sort les preuves d’un complot anti-OM
7:30
Indice UEFA : L’OM se plante encore, mais il y a des bonnes nouvelles
7:00
TV : Betis - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
00:00
CL : Programme TV et résultats de la 3e journée
00:00
EL : Programme TV et résultats de la 4e journée
23:35
LdC : Le PSG et Monaco sourient, l'OM dans le rouge

Derniers commentaires

De Zerbi sort les preuves d’un complot anti-OM

Benatia je peut pas me le voir c'est un magouilleur. Pleure mais honnêtement l'atalanta la pas volé le but hors jeu aurait dû être validé. Les sardines avaient aucune envie le milieu de terrain c'est le gros point faible se se club. Il manque de l'humilité dans se club dans les dirigeants dans les supporter etc.... Enfin la qualif sa va être compromis !

De Zerbi sort les preuves d’un complot anti-OM

Le plus grand club européen seulement 25e de la phase de poule ça fait désordre

OL : Le clone de Mbappé arrive à Lyon

Va falloir convaincre le Réal parce que y'a pas de fumer sans feu on doit mettre le paquet sur lui en prêt de 1 ans et demi sa serai bien

De Zerbi sort les preuves d’un complot anti-OM

Il y a des matin où malgré la grisaille du ciel, le soleil brille... Et bien c'est un de ces matins 🤣😂🤣

LdC : L'OM frustré par l'Atalanta et l'arbitre

j'aime bien ca debat sur la main! deja la regle de toucher une autre partie avant la main n'existe plus c'est de l'appreciation (moi j'aurais sifflé!! mais le pire c'est le but refuser qui etait valable pour moi

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading