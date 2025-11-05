Endrick arrive à l'OL, le Brésil confirme

La signature d'Endrick à l'Olympique Lyonnais paraît de plus en plus proche. La presse brésilienne confirme que l'attaquant du Real Madrid est désormais uniquement focalisé sur l'OL.

Endrick est un sujet qui passionne le Brésil, le jeune attaquant du Real Madrid pouvant être un des atouts de la Seleçao lors du prochain Mondial, du moins s'il a du temps de jeu. Ce n'est pas le cas actuellement, et c'est pour cela que le joueur de 19 ans a demandé et obtenu un bon de sortie pour un prêt de six mois de la part des dirigeants madrilènes. Plusieurs clubs se sont positionnés pour faire venir Endrick en janvier prochain, mais ce dernier a choisi et ce sera bien l'Olympique Lyonnais dont il portera le maillot lors de la deuxième partie de saison. Eduardo Deconto, journaliste pour le média brésilien Trivela , confirme qu'Endrick est déjà entièrement focalisé sur l'OL et que plus rien ne le fera changer d'avis. Car le joueur du Real Madrid a eu les garanties qu'il souhaitait.

L'OL fait rêver les joueurs brésiliens

Outre les aspects tactiques, l'attaquant a également reçu la « garantie » d'avoir un rôle important et du temps de jeu en vue de l'annonce de la sélection pour la Coupe du monde 2026 », explique notre confrère, suite au récent Les liens étroits qu'entretient Lyon avec les joueurs brésiliens ont également pesé dans la décision d'Endrick. Outre Juninho Pernambucano, sans doute la plus grande idole du club, Lyon a récemment compté dans ses rangs des joueurs de renom tels que Lucas Perri, Tetê, Lucas Paquetá et Bruno Guimarães », rappelle le journaliste de Trivela, pour qui tout est désormais bouclé. », explique notre confrère, suite au récent échange téléphonique entre Endrick et Paulo Fonseca . D'autre part,Trivela confirme que l'Olympique Lyonnais avait un avantage énorme par rapport à ses concurrents européens, c'est que le club de la capitale des Gaules a une excellente réputation au Brésil. Les joueurs brésiliens passés par l'OL ont tous brillé et se sont facilement adaptés. «», rappelle le journaliste de Trivela, pour qui tout est désormais bouclé.

Au point même qu'Endrick regarde déjà les matchs de l'Olympique Lyonnais afin de savoir à quoi s'attendre quand il va rejoindre sa nouvelle équipe en janvier prochain. Il reste tout de même à l'OL et au Real Madrid de trouver une solution financière. Mais du côté des Merengue, on semble vouloir être conciliant avec Lyon, afin de faciliter l'opération pour un joueur qui sera prêté sans option d'achat. A noter qu'Endrick était du déplacement mardi soir à Liverpool, mais qu'il n'est pas entré en jeu.