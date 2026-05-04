OL : L'anti-Textor a tout changé, Govou n'en revient pas

L’OL n’est plus très loin de terminer en Ligue des champions. Un accomplissement assez XXL, salué par plusieurs observateurs, comme Sidney Govou.

L’ Olympique Lyonnais a battu le Stade Rennais ce dimanche soir en Ligue 1 . De quoi se rapprocher un peu plus d’une qualification directe pour la Ligue des champions. Une situation inespérée il y a encore quelques mois, au vu du contexte récent à Lyon. L’arrivée de Michele Kang a profondément changé les choses, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Malgré des moyens largement revus à la baisse, le collectif de Paulo Fonseca fait plus que le travail et redonne de la fierté aux historiques de l’Olympique Lyonnais. C’est notamment le cas d'un Sidney Govou aux anges.

L'OL a tout d'une équipe sympathique

Dans une chronique réalisée pour Le Progrès, le consultant a en effet dit tout le bien qu’il pense de cet OL décidément surprenant depuis le début de la saison : « Ce n’est peut-être pas le meilleur OL de ces dernières années en termes de qualité individuelle, mais c’est emballant. On a envie d’aller avec eux. (...)

À deux matchs de la fin, ce serait un gros échec de ne pas terminer troisième, les joueurs en sont forcément conscients. Ils ont leur destin entre leurs mains. Tout est sain en ce moment dans le club. Cette reprise par l’équipe de Michele Kang a tout apaisé, les gens sont à leur place. Et ça marche ».

L’Olympique Lyonnais a donc encore deux rencontres à disputer en Ligue 1, face à Toulouse à l'extérieur puis contre le RC Lens au Groupama Stadium. Aucun relâchement ne devra être permis pour des Gones qui ne sont plus très loin de valider leur grand retour en Ligue des champions, avec à la clé l’espoir de vivre un marché des transferts estival ambitieux et passionnant.