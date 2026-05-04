OL : L'anti-Textor a tout changé, Govou n'en revient pas

L'anti-Textor ? Mdr Bande de cloches !!! ^^
Valoriser à 35M ça veux pas dire que c’est sont prix réel le Réal a mis 70M sur lui il a que 19 ans il sort un prêt plutôt réussi y’a aucune Raison qui soit vendu à perte
Hans Hateboer, (Nicolas Tagliafico ??, Ainsley Maitland-Niles ?? Ils n'ont pas prolongé) 1 ou 2 latéraux Endrick 1 AC Rachid Ghezzal, (Adam Karabec ???) 1 Ailier droit a voir les autres départs possibles, on aura surement des surprises (mauvaises)
IL faut jouer Toulouse pour gagner car: SI OM et Rennes gagnent Lille perd à Monaco (ils vont tout donner) On se retrouve avec RENNES 59 LILLE 58 MONACO 57 OM 56 ça va faire une sacrée dernière journée
Ce banc pour la LDC, si on y va, ça risque d'être faiblard quand même.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|64
|31
|20
|4
|7
|61
|33
|28
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|32
|5
|8
|19
|29
|51
|-22
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
Loading