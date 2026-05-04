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OL : L'anti-Textor a tout changé, Govou n'en revient pas

OL04 mai , 22:00
parHadrien Rivayrand
9
L’OL n’est plus très loin de terminer en Ligue des champions. Un accomplissement assez XXL, salué par plusieurs observateurs, comme Sidney Govou.
L’Olympique Lyonnais a battu le Stade Rennais ce dimanche soir en Ligue 1. De quoi se rapprocher un peu plus d’une qualification directe pour la Ligue des champions. Une situation inespérée il y a encore quelques mois, au vu du contexte récent à Lyon. L’arrivée de Michele Kang a profondément changé les choses, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Malgré des moyens largement revus à la baisse, le collectif de Paulo Fonseca fait plus que le travail et redonne de la fierté aux historiques de l’Olympique Lyonnais. C’est notamment le cas d'un Sidney Govou aux anges.

L'OL a tout d'une équipe sympathique 

Dans une chronique réalisée pour Le Progrès, le consultant a en effet dit tout le bien qu’il pense de cet OL décidément surprenant depuis le début de la saison : « Ce n’est peut-être pas le meilleur OL de ces dernières années en termes de qualité individuelle, mais c’est emballant. On a envie d’aller avec eux. (...)
À deux matchs de la fin, ce serait un gros échec de ne pas terminer troisième, les joueurs en sont forcément conscients. Ils ont leur destin entre leurs mains. Tout est sain en ce moment dans le club. Cette reprise par l’équipe de Michele Kang a tout apaisé, les gens sont à leur place. Et ça marche ».

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L’Olympique Lyonnais a donc encore deux rencontres à disputer en Ligue 1, face à Toulouse à l'extérieur puis contre le RC Lens au Groupama Stadium. Aucun relâchement ne devra être permis pour des Gones qui ne sont plus très loin de valider leur grand retour en Ligue des champions, avec à la clé l’espoir de vivre un marché des transferts estival ambitieux et passionnant.
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Derniers commentaires

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L'anti-Textor ? Mdr Bande de cloches !!! ^^

Endrick drague l’OL, l’Espagne panique

Valoriser à 35M ça veux pas dire que c’est sont prix réel le Réal a mis 70M sur lui il a que 19 ans il sort un prêt plutôt réussi y’a aucune Raison qui soit vendu à perte

OL : L'anti-Textor a tout changé, Govou n'en revient pas

Hans Hateboer, (Nicolas Tagliafico ??, Ainsley Maitland-Niles ?? Ils n'ont pas prolongé) 1 ou 2 latéraux Endrick 1 AC Rachid Ghezzal, (Adam Karabec ???) 1 Ailier droit a voir les autres départs possibles, on aura surement des surprises (mauvaises)

OL : L'anti-Textor a tout changé, Govou n'en revient pas

IL faut jouer Toulouse pour gagner car: SI OM et Rennes gagnent Lille perd à Monaco (ils vont tout donner) On se retrouve avec RENNES 59 LILLE 58 MONACO 57 OM 56 ça va faire une sacrée dernière journée

OL : L'anti-Textor a tout changé, Govou n'en revient pas

Ce banc pour la LDC, si on y va, ça risque d'être faiblard quand même.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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