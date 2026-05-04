OL : Aulas applaudit, il se fait démonter

Battu lors des dernières élections municipales à Lyon, mais vice-président de la métropole, Jean-Michel Aulas s'est réjoui de la présence de l'OL sur le podium de Ligue 1. Certains supporters ne sont cependant plus vraiment emballés par ce soutien.

Au lendemain de la victoire de l'Olympique Lyonnais contre Rennes, un succès qui permet au club rhodanien d'être seul sur le podium de la Ligue 1 et surtout en très bonne position pour se qualifier pour la Ligue des champions, Jean-Michel Aulas a tenu à saluer cette performance. Pour l'ancien homme fort de l'OL, qui a vendu son club à John Textor, le retour au sommet de Lyon est une formidable nouvelle, qu'il tente de relier à la récente victoire électorale de son camp sur le plan de la métropole. Et cela même si, à titre personnel, il a perdu une élection qui semblait gagnée d'avance. Preuve que JMA a perdu de son aura, il fait l'objet de critiques sur les réseaux sociaux.

JM Aulas fait l'objet de vives critiques

« L’OL retrouve aujourd’hui les standards du très haut niveau, tant dans l’état d’esprit que dans la qualité de son jeu. Cette dynamique positive insuffle un nouvel élan à toute la ville de Lyon et à sa Métropole, portée par une ambition renouvelée au travers des dernières élections. Félicitations pour ce parcours remarquable, qui pourrait permettre au club de retrouver la Ligue des champions dans les prochaines semaines. En redonnant espoir et fierté à toutes les Lyonnaises et Lyonnais…Allez l’OL ! », a lancé Jean-Michel Aulas sur X, anciennement Twitter. Les réponses à ce message sont plutôt sévères à l'encontre de celui qui a mené l'Olympique Lyonnais aux sept titres de Ligue 1 et à l'intense domination de l'OL au début des années 2000.

« Merci à Michelle Kang et au nouvel organigramme de faire le maximum pour remplacer 10 dernières années catastrophiques de votre part, suivies du cow-boy fossoyeur. On revient de loin, avec une direction discrète et compétente, comme quoi c'est possible », tacle ElMehdito, tandis que l’autoproclamé General Daymoon était encore plus dur : « Vous devriez avoir la décence de ne pas vous exprimer sur l’OL quand vous avez validé la cession à cet escroc de Textor pour votre action à 3 euros, en gardant la direction puis, en ayant privé le club des revenus de l’Arena en profitant de ses déboires pour la racheter ! Mme Kang est en train de nettoyer toutes vos erreurs commises ! SVP, les Lyonnais ne vous ont pas élus face au pire Maire de l’histoire de la Ville, la mesure serait vraiment de mise de votre côté Mr Aulas ! »