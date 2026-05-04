L'OL revient au premier plan, Aulas aussi
Aulas applaudit l'OL

OL : Aulas applaudit, il se fait démonter

OL04 mai , 16:30
parClaude Dautel
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Battu lors des dernières élections municipales à Lyon, mais vice-président de la métropole, Jean-Michel Aulas s'est réjoui de la présence de l'OL sur le podium de Ligue 1. Certains supporters ne sont cependant plus vraiment emballés par ce soutien.
Au lendemain de la victoire de l'Olympique Lyonnais contre Rennes, un succès qui permet au club rhodanien d'être seul sur le podium de la Ligue 1 et surtout en très bonne position pour se qualifier pour la Ligue des champions, Jean-Michel Aulas a tenu à saluer cette performance. Pour l'ancien homme fort de l'OL, qui a vendu son club à John Textor, le retour au sommet de Lyon est une formidable nouvelle, qu'il tente de relier à la récente victoire électorale de son camp sur le plan de la métropole. Et cela même si, à titre personnel, il a perdu une élection qui semblait gagnée d'avance. Preuve que JMA a perdu de son aura, il fait l'objet de critiques sur les réseaux sociaux.

JM Aulas fait l'objet de vives critiques

« L’OL retrouve aujourd’hui les standards du très haut niveau, tant dans l’état d’esprit que dans la qualité de son jeu. Cette dynamique positive insuffle un nouvel élan à toute la ville de Lyon et à sa Métropole, portée par une ambition renouvelée au travers des dernières élections. Félicitations pour ce parcours remarquable, qui pourrait permettre au club de retrouver la Ligue des champions dans les prochaines semaines. En redonnant espoir et fierté à toutes les Lyonnaises et Lyonnais…Allez l’OL ! », a lancé Jean-Michel Aulas sur X, anciennement Twitter. Les réponses à ce message sont plutôt sévères à l'encontre de celui qui a mené l'Olympique Lyonnais aux sept titres de Ligue 1 et à l'intense domination de l'OL au début des années 2000.
« Merci à Michelle Kang et au nouvel organigramme de faire le maximum pour remplacer 10 dernières années catastrophiques de votre part, suivies du cow-boy fossoyeur. On revient de loin, avec une direction discrète et compétente, comme quoi c'est possible », tacle ElMehdito, tandis que l’autoproclamé General Daymoon était encore plus dur : « Vous devriez avoir la décence de ne pas vous exprimer sur l’OL quand vous avez validé la cession à cet escroc de Textor pour votre action à 3 euros, en gardant la direction puis, en ayant privé le club des revenus de l’Arena en profitant de ses déboires pour la racheter ! Mme Kang est en train de nettoyer toutes vos erreurs commises ! SVP, les Lyonnais ne vous ont pas élus face au pire Maire de l’histoire de la Ville, la mesure serait vraiment de mise de votre côté Mr Aulas ! »
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Derniers commentaires

OL : Aulas applaudit, il se fait démonter

Ceux qui lui reprochent la vente à Textor ne connaissent rien au dossier . C’est pathé et les chinois qu’il faut blâmer pour ça .

« Mon avenir n’a pas d’importance » : Habib Beye sent le danger à l'OM

Ohh t'inquiète meme pas meme en chaussette claquette on casse des tetes

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Perso , je ne suis pas trop pour tout chambouler dans une équipe qui commence à bien tourner Endrick serait le plus important a signer après à voir qui sera sur le départ ? GARD 2 pour 1 poste : Dominik Greif, Rémy Descamps (Lassine Diarra , Justin Bengui) DC 3 pour 2 postes: Moussa Niakhaté, Clinton Mata, Ruben Kluivert ( Noham Kamara, Prince Mbatshi Mukuba) LAT D 2 pour 1 poste: Ainsley Maitland-Niles, Steve Kango (Ali Alamine) LAT G 2pour 1 poste: Abner Vinícius , Nicolas Tagliafico (Angel Garcia) MD 3 pour 2 postes : Orel Mangala, Tyler Morton, Tanner Tessmann (Mathis De Carvalho) MO 3 pour 1 poste : Khalis Merah, Corentin Tolisso, Noah Nartey ,(Tiago Goncalves, Daryll Benlalhou, Fallou Fall) AC 2 pour 1 poste: Endrick, Roman Yaremchuk ( Enzo Molebe, Alejandro Gomes Rodriguez) AID 2 pour 1 poste : Pavel Sulc, Ernest Nuamah, (Adam Karabec, Kaïl Boudache) AIG 2 pour 1 poste: Malick Fofana, Afonso Moreira, (Rémi Himbert, Adil Hamdani) si Endrick s'en va AC 1 pour 1 poste: Roman Yaremchuk ( Enzo Molebe, Alejandro Gomes Rodriguez)

« Nein ! » : Le PSG très mal reçu par le Bayern Munich

Peut être mais on dirait un gros rageux 😂 Paris a demandé il dit non et peut juste dire c’est notre hôtel à nous, pas besoin d’être sur la défensive 🤣

PSG : 1% de nouveaux abonnés, Paris va faire des malheureux

Ça me fait de la 'peine ' de dire ça car je suis un amoureux fou du PARC mais le PSG doit avoir un stade de 80 000 places .....( il y a que les imbéciles qui changent pas d avis ) car meme le PARC a 60 000 ça sera super , manifique pour moi mais juste niveau places.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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