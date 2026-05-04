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OL : Lyon ne lâche pas Luis Henrique !

OL04 mai , 13:40
parCorentin Facy
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Déjà tourné vers son recrutement estival, l’OL a coché le nom de Luis Henrique pour renforcer son secteur offensif. Le Brésilien passé par l’OM va quitter l’Inter et Lyon souhaite en profiter.
Il y a un an, l’Inter Milan n’hésitait pas à payer 25 millions d’euros bonus compris pour s’attacher les services de Luis Henrique. L’ailier brésilien sortait d’une belle saison avec Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille et le club nerazzurri a été charmé par son profil d’ailier capable de jouer piston, avec beaucoup d’intensité et la faculté de se montrer décisif. L’aventure italienne de Luis Henrique n’est toutefois pas une réussite. Le Brésilien a inscrit 1 petit but et délivré 3 passes décisives toutes compétitions confondues et l’Inter a déjà acté son départ lors du prochain mercato.

L'OL toujours intéressé par Luis Henrique

Ce sera logiquement pour beaucoup moins que les 25 millions d’euros investis l’été dernier, raison pour laquelle de nombreux clubs sont intéressés par l’ancien Marseillais de 24 ans. Le média turc A Spor explique que Besiktas est en pole dans ce dossier. Le club d’Istanbul est très intéressé par Luis Henrique et rêve d’en faire sa première recrue de l’intersaison. Néanmoins, dans ce dossier, le Besiktas n’est pas le seul et va devoir se confronter à une concurrence anglaise (Bournemouth, Aston Villa, Everton) mais aussi venant de clubs de Ligue 1.
Et pour cause, A Spor affirme que l’Olympique Lyonnais n’a pas lâché l’affaire pour faire venir Luis Henrique. Déjà cité parmi les candidats à la signature du Brésilien il y a quelques semaines, le club rhodanien est toujours considéré comme l’un des favoris pour faire venir l’ancien de l’OM. Le profil du Brésilien plaît à Paulo Fonseca, qui l’estime capable de jouer comme un ailier dans un 4-3-3 ou comme un piston dans une défense à cinq.
Monaco est également cité, mais le club de la Principauté semble plus en retrait dans ce dossier, se contentant pour l’instant de suivre la situation de loin. La question est maintenant de savoir quelles seront les exigences de l’Inter et si elles seront compatibles avec les moyens financiers de l’OL, qui aimerait beaucoup un prêt avec un option d’achat. Une solution peu séduisante pour l’Inter, qui compte se débarrasser définitivement de son ailier lors du prochain mercato. Lyon est donc prévenu, il va certainement falloir payer pour s’offrir Luis Henrique lors du prochain mercato, mais le prix fixé par le champion d’Italie demeure un mystère.
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Ligue 1

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3
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4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
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Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
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Le Havre
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3132710153658-22
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Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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