OL : L'ambitieux Fofana se fait détruire

Le clan de Malick Fofana ne veut pas que son joueur fasse de vieux os à Lyon. Le Belge doit viser un grand club dans les prochains mois. Un projet jugé vexant mais surtout irréaliste par les fans de l'OL.

Il est le leader offensif de l' Olympique Lyonnais cette saison. Malick Fofana doit faire oublier Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze et Rayan Cherki, tous partis cet été. A 20 ans, le jeune belge a tout pour assumer cette mission grâce à des qualités techniques et de vitesse très au-dessus de la moyenne. L'OL compte beaucoup sur lui. En match, il est nettement plus sollicité que ses compères d'attaque. Au mercato , le club rhodanien a préféré sacrifier Mikautadze à la fin du mois d'août que de contraindre Fofana à s'en aller coûte que coûte.

Fofana dans le top européen, les supporters rient

la DH, l'agence de joueurs Roc Nation Sports ne veut qu' Ce n'est que partie remise pour l'ancien joueur de la Gantoise, première valeur marchande de l'effectif lyonnais. Son transfert pourrait intervenir dès l'été prochain. L'ailier belge fera le bonheur de bien des clubs en Europe. Cependant, son entourage sera très sélectif. Comme révélé dans le média belge, l'agence de joueurs Roc Nation Sports ne veut qu' une grosse écurie pour son client . L'ambition de l'international belge fait rire jaune les supporters lyonnais. Cette annonce est jugée prématurée au vu du début de saison poussif de Malick Fofana à Lyon (2 buts inscrits en Ligue 1).

« Bah va falloir se sortir les doigts du c*l parce que actuellement il n’a pas sa place à Fulham, Leeds ou Fribourg », « Il a quoi de plus qu’un Luis Henrique ? 20 millions grand max, les Lyonnais toujours à surévaluer leurs joueurs, c’est la même chose quand ils comptent leurs spectateurs », « Je t’adore Malick mais t’es pas titulaire dans 3/4 des équipes de PL à la vu des dernières prestations », pouvait-on lire sur le réseau social X. Avant de conquérir l'Europe, Malick Fofana devra déjà guider l'Olympique Lyonnais vers les hauteurs de la Ligue 1. Ce n'est pas encore gagné pour le peuple gone.