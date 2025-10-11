ICONSPORT_272971_0212

OL : L'ambitieux Fofana se fait détruire

OL11 oct. , 10:00
parMehdi Lunay
0
Le clan de Malick Fofana ne veut pas que son joueur fasse de vieux os à Lyon. Le Belge doit viser un grand club dans les prochains mois. Un projet jugé vexant mais surtout irréaliste par les fans de l'OL.
Il est le leader offensif de l'Olympique Lyonnais cette saison. Malick Fofana doit faire oublier Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze et Rayan Cherki, tous partis cet été. A 20 ans, le jeune belge a tout pour assumer cette mission grâce à des qualités techniques et de vitesse très au-dessus de la moyenne. L'OL compte beaucoup sur lui. En match, il est nettement plus sollicité que ses compères d'attaque. Au mercato, le club rhodanien a préféré sacrifier Mikautadze à la fin du mois d'août que de contraindre Fofana à s'en aller coûte que coûte.

Fofana dans le top européen, les supporters rient

Ce n'est que partie remise pour l'ancien joueur de la Gantoise, première valeur marchande de l'effectif lyonnais. Son transfert pourrait intervenir dès l'été prochain. L'ailier belge fera le bonheur de bien des clubs en Europe. Cependant, son entourage sera très sélectif. Comme révélé dans le média belge la DH, l'agence de joueurs Roc Nation Sports ne veut qu'une grosse écurie pour son client. L'ambition de l'international belge fait rire jaune les supporters lyonnais. Cette annonce est jugée prématurée au vu du début de saison poussif de Malick Fofana à Lyon (2 buts inscrits en Ligue 1).
« Bah va falloir se sortir les doigts du c*l parce que actuellement il n’a pas sa place à Fulham, Leeds ou Fribourg », « Il a quoi de plus qu’un Luis Henrique ? 20 millions grand max, les Lyonnais toujours à surévaluer leurs joueurs, c’est la même chose quand ils comptent leurs spectateurs », « Je t’adore Malick mais t’es pas titulaire dans 3/4 des équipes de PL à la vu des dernières prestations », pouvait-on lire sur le réseau social X. Avant de conquérir l'Europe, Malick Fofana devra déjà guider l'Olympique Lyonnais vers les hauteurs de la Ligue 1. Ce n'est pas encore gagné pour le peuple gone.
M. Fofana

M. Fofana

BelgiumBelgique Âge 20 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs7
Buts2
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_273378_0350
Equipe de France

Equipe de France : Michael Olise se fait incendier

ICONSPORT_245826_0045
OM

Canal+ en rêvait, l’OM a sauté dessus

ICONSPORT_263520_0176
PSG

Gilberto Mora au PSG pour un prix cadeau !

ICONSPORT_272071_0258
Mercato

Sans défense, le Barça mise tout sur Nantes

Fil Info

11:00
Equipe de France : Michael Olise se fait incendier
10:40
Canal+ en rêvait, l’OM a sauté dessus
10:20
Gilberto Mora au PSG pour un prix cadeau !
9:40
Sans défense, le Barça mise tout sur Nantes
9:20
La Ligue des Champions sur Netflix, ça s'accélère
9:00
EdF : Thauvin, c’est Mondial !
8:40
Des millions venus d'Angleterre, l'OL met le champagne au frais
8:20
Le Real supplie Mbappé d’achever le PSG
8:00
Ce remplaçant de l’OM voit sa valeur exploser

Derniers commentaires

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

Allez ma petite Kenny, ecoute les conseils de Doug Viens en visio me montrer ton bec perforé, on va rigoler RIRES

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

Je suis sur et certains qu' il connait ce sport depuis l argent du Qatar Ce complexe, cette haine et ce temps perdu avec tous ses comptes sont une signature Etre + sur nos articles que sur ceux du PSG est une preuve Je l ai trop de fois grillé sur des âneries avec ce sport au debut des annees 2000 Je t en parle pas avec les années 80-90 alors L OM a gagne une coupe des clubs champions parait il 🤣

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

Apaises ton coeur^^Fais la paix avec Greg et parlait foot c'est plus constructif :) Fais comme moi ,parles avec tout le monde,si tu es comme moi un supporter depuis plus de 30 ans ca ne vaut pas la peine de se dechirer entre supporters,ils sont comme nous ils ont la passion de leurs clubs.

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

Il veut pas me montrer son bec partouzé Essaie de le motiver et tu viens avec nous 😉 On pourrait passer un bon moment a rire de ses comptes en bois

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

ah mais si vous vous parlez en visio enregistre ca doit etre trop marrant^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading