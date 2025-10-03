OL : L’Ajax a fait une belle boulette avec Tagliafico

En difficulté cette saison, l’Ajax Amsterdam aurait bien besoin d’éléments expérimentés comme Nicolas Tagliafico. Le latéral gauche de l’Olympique Lyonnais était disposé à revenir cet été mais son ancien club ne lui a pas ouvert la porte.

Corrigé par l’Olympique de Marseille (4-0) mardi, l’Ajax Amsterdam traverse un début de saison compliqué. L’actuel troisième d’Eredivisie a entamé sa campagne de Ligue des Champions avec deux défaites et peut regretter les décisions prises cet été. C’est du moins l’analyse du journaliste Valentijn Driessen. Dans sa chronique pour De Telegraaf, le spécialiste révèle que le club néerlandais a notamment eu l’opportunité de récupérer son ancien latéral gauche Nicolas Tagliafico, libre pendant un mois avant son retour à l’Olympique Lyonnais où il s’est réengagé jusqu’en 2027.

« Il est incompréhensible que Marijn Beuker (directeur sportif) et Alex Kroes (directeur technique) aient tourné le dos l’été dernier à plusieurs anciens joueurs de l'Ajax qui auraient parfaitement pu servir de mentors, a commenté le chroniqueur. Dusan Tadic, Daley Blind, Christian Eriksen et Nicolas Tagliafico ont tous indiqué qu'ils seraient ravis de revenir à l'Ajax. Blind et Tadic ont déjà joué un rôle de mentor très efficace à l'Ajax. L'international danois Eriksen ainsi que l'international argentin et champion du monde Tagliafico, avec leurs qualités spécifiques, auraient été des renforts immédiats pour l'équipe première. »

« De plus, le duo aurait pu accompagner les jeunes joueurs talentueux de l'Ajax dans leur ascension vers le sommet. Après une bonne année avec Francesco Farioli, l'Ajax a perdu deux ans sous la direction actuelle. Une révolution s'impose rapidement. Toute l'organisation de l'Ajax doit être imprégnée d'une expertise footballistique inspirée de l'esprit du regretté Johan Cruyff. Cette philosophie a fait ses preuves à maintes reprises à l'Ajax », a conseillé le journaliste probablement au courant des bonnes performances de Nicolas Tagliafico à Lyon.