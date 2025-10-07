OL : La Slovaquie ment, Dominik Greif riposte

Dominik Greif a répondu aux accusations de la sélection slovaque, qui expliquait lundi que le gardien de l’OL avait « refusé de venir au rassemblement de l’équipe nationale ». Un mensonge selon l’ancien joueur de Majorque.

« Dominik Greif a refusé de venir au rassemblement de l’équipe nationale. Le sélectionneur devait avoir tous les joueurs disponibles pour ce lundi à 15h30 » a notamment expliqué la fédération slovaque. Enorme imbroglio autour de Dominik Greif alors que le gardien de l’Olympique Lyonnais avait été sélectionné pour les matchs de la Slovaquie contre l’Irlande du Nord et le Luxembourg les 10 et 13 octobre prochains. Dans une vidéo publiée lundi, la sélection slovaque expliquait contre toute attente que le portier de l’OL avait refusé de se rendre au rassemblement de son équipe nationale.a notamment expliqué la fédération slovaque.

Accusé de refuser de participer au rassemblement de son équipe nationale, Dominik Greif n’a pas mis longtemps avant de réagir. Sur les réseaux sociaux, l’ancien joueur de Majorque a expliqué que son absence tenait uniquement à un problème de transport et qu’il n’avait « en aucun cas refusé la sélection, comme écrit ». Le gardien de l’OL regrette que le programme initialement convenu avec la sélection n’ait pas été tenu puisque de base, Greif devait prendre un vol direct pour Budapest qui le faisait arriver à 16 heures.

D. Greif Slovaquie • Âge 28 • Gardien UEFA Nations League Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Europa League Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Une option rejetée par la fédération puisque son sélectionneur avait planifié une séance vidéo à 15h30 et qu’il n’était pas question pour lui de la décaler, ni que son joueur arrive avec 30 minutes de retard. La fédération slovaque a imposé ses conditions jusqu’au bout, proposant notamment à Greif de prendre un train de nuit après OL-Toulouse pour Genève avant de s’envoler pour Vienne le lendemain. Une situation jugée « absurde » par Dominik Greif, lequel manquera donc les deux matchs de sa sélection en ce mois d’octobre. Ce n’est pas l’OL qui s’en plaindra puisque le gardien de 25 ans pourra tranquillement se reposer avant le marathon qui attend l’équipe de Paulo Fonseca en octobre et novembre.