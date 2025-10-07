ICONSPORT_271163_0371

OL : La Slovaquie ment, Dominik Greif riposte

OL07 oct. , 10:40
parCorentin Facy
2
Dominik Greif a répondu aux accusations de la sélection slovaque, qui expliquait lundi que le gardien de l’OL avait « refusé de venir au rassemblement de l’équipe nationale ». Un mensonge selon l’ancien joueur de Majorque.
Enorme imbroglio autour de Dominik Greif alors que le gardien de l’Olympique Lyonnais avait été sélectionné pour les matchs de la Slovaquie contre l’Irlande du Nord et le Luxembourg les 10 et 13 octobre prochains. Dans une vidéo publiée lundi, la sélection slovaque expliquait contre toute attente que le portier de l’OL avait refusé de se rendre au rassemblement de son équipe nationale. «  Dominik Greif a refusé de venir au rassemblement de l’équipe nationale. Le sélectionneur devait avoir tous les joueurs disponibles pour ce lundi à 15h30 » a notamment expliqué la fédération slovaque.
Accusé de refuser de participer au rassemblement de son équipe nationale, Dominik Greif n’a pas mis longtemps avant de réagir. Sur les réseaux sociaux, l’ancien joueur de Majorque a expliqué que son absence tenait uniquement à un problème de transport et qu’il n’avait « en aucun cas refusé la sélection, comme écrit ». Le gardien de l’OL regrette que le programme initialement convenu avec la sélection n’ait pas été tenu puisque de base, Greif devait prendre un vol direct pour Budapest qui le faisait arriver à 16 heures.
D. Greif

D. Greif

SlovakiaSlovaquie Âge 28 Gardien

UEFA Nations League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Une option rejetée par la fédération puisque son sélectionneur avait planifié une séance vidéo à 15h30 et qu’il n’était pas question pour lui de la décaler, ni que son joueur arrive avec 30 minutes de retard. La fédération slovaque a imposé ses conditions jusqu’au bout, proposant notamment à Greif de prendre un train de nuit après OL-Toulouse pour Genève avant de s’envoler pour Vienne le lendemain. Une situation jugée « absurde » par Dominik Greif, lequel manquera donc les deux matchs de sa sélection en ce mois d’octobre. Ce n’est pas l’OL qui s’en plaindra puisque le gardien de 25 ans pourra tranquillement se reposer avant le marathon qui attend l’équipe de Paulo Fonseca en octobre et novembre.
2
Derniers commentaires

L'OL tapé à domicile, un scandale arbitral dénoncé

le pire c'est que en principe quand c'est litigieux les images n'apparaissent pas sur les ecrans geants du stade. Mais là ils les ont remontré 2 fois, donc tout le stade l'a vu sauf l'arbitre et la VAR

OL : Walid Acherchour prédit l'effondrement de Lyon

Je cherche l'effondrement dans ce qu'il dit 🤔

L'OM KO debout, Matt O'Riley va partir

tu vends Balerdi et tu les as les 25M ..

L'OL éteint la polémique gênante du « bouton magique »

Je ne vois pas ou il pourrait y avoir polémique, c'est dans de nombreux stades campagnards ou il n'y a pas d'ambiance, qu'on fait appel a la sono !!!

EdF : Thauvin de retour, Lyon crie au scandale

Ce n'est juste pas le même poste, je ne vois pas le débat si ce n'est que DD déteste Lyon, ça d'accord.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675118135
2
O. Marseille
15750210155
3
Strasbourg
1575027147
4
O. Lyonnais
157502495
5
Monaco
13741241612
6
Lens
1374124106
7
LOSC Lille
11732241410
8
Paris
107313-11213
9
Toulouse
107313-11112
10
Rennes
107241-1910
11
Brest
8722301111
12
Nice
87223-3912
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Le Havre
67133-2810
16
Nantes
67133-257
17
Angers SCO
57124-8311
18
Metz
27025-11516

