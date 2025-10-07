Groupama Stadium OL

L'OL éteint la polémique gênante du « bouton magique »

OL07 oct. , 10:00
parHadrien Rivayrand
Ce dimanche après-midi en Ligue 1, l'OL recevait Toulouse au Groupama Stadium. En marge de cette rencontre, une séquence a suscité beaucoup de réactions de la part des internautes. 
L'OL a été surpris par Toulouse ce dimanche en Ligue 1. Une défaite amère sur le score de 2 buts à 1 qui a stoppé les Gones dans leur bonne série. En marge de cette rencontre du championnat de France, une séquence concernant Marc Libbra et une journaliste de Ligue 1+ a pas mal fait parler. En effet, on peut voir les deux personnes se diriger vers un bouton dans le tunnel du Groupama Stadium. Un bouton qui permet de déclencher les fameux « Ahou » des supporters lyonnais lorsque le stade est vide pendant la visite de ce dernier. Pour beaucoup d'internautes, l'occasion était trop belle pour venir chambrer les fans rhodaniens en martelant que ce bouton pouvait s'entendre dans tout le stade et ainsi combler le silence qui y régnait pendant les matchs de l'OL. Compte tenu de la petite polémique, Marc Libbra a tenu ces dernières heures à remettre les pendules à l'heure. 

Marc Libbra fait une intervention remarquée sur X  

Sur son compte X, le consultant a en effet posté : « Petite précision pour certaines personnes. C'est destiné aux tours du stade, permettant aux visiteurs de sentir l'atmosphère lorsque le stade est vide pendant la visite, et qui est projeté uniquement dans le couloir menant au terrain »

L'OL s'écroule brutalement, Paulo Fonseca accuséL'OL s'écroule brutalement, Paulo Fonseca accusé
De quoi calmer un peu les fans de l'OL, qui ont très mal pris cette séquence car elle n'était pas assez claire aux yeux du grand public.
Lors de la reprise de la Ligue 1 suite à la trêve internationale, les hommes de Paulo Fonseca seront aux prises avec l'OGC Nice. Une autre rencontre compliquée sur le papier pour des Gones qui sont malgré tout bien surprenants depuis le début de la saison, que ce soit sur la scène nationale ou européenne. 
2
