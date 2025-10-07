L'OL éteint la polémique gênante du « bouton magique »

le pire c'est que en principe quand c'est litigieux les images n'apparaissent pas sur les ecrans geants du stade. Mais là ils les ont remontré 2 fois, donc tout le stade l'a vu sauf l'arbitre et la VAR
Je cherche l'effondrement dans ce qu'il dit 🤔
tu vends Balerdi et tu les as les 25M ..
Je ne vois pas ou il pourrait y avoir polémique, c'est dans de nombreux stades campagnards ou il n'y a pas d'ambiance, qu'on fait appel a la sono !!!
Ce n'est juste pas le même poste, je ne vois pas le débat si ce n'est que DD déteste Lyon, ça d'accord.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|8
|13
|5
|15
|7
|5
|0
|2
|10
|15
|5
|15
|7
|5
|0
|2
|7
|14
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|4
|9
|5
|13
|7
|4
|1
|2
|4
|16
|12
|13
|7
|4
|1
|2
|4
|10
|6
|11
|7
|3
|2
|2
|4
|14
|10
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
|12
|13
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
|11
|12
|10
|7
|2
|4
|1
|-1
|9
|10
|8
|7
|2
|2
|3
|0
|11
|11
|8
|7
|2
|2
|3
|-3
|9
|12
|7
|7
|2
|1
|4
|-7
|9
|16
|6
|7
|2
|0
|5
|-5
|5
|10
|6
|7
|1
|3
|3
|-2
|8
|10
|6
|7
|1
|3
|3
|-2
|5
|7
|5
|7
|1
|2
|4
|-8
|3
|11
|2
|7
|0
|2
|5
|-11
|5
|16
Petite précision pour certaines personnes. C'est destiné aux tours du stade, permettant aux visiteurs de sentir l'atmosphère lorsque le stade est vide pendant la visite, et qui est projeté uniquement dans le couloir menant au terrain. Cc @LeslyBoitrelle @OL @ligue1plus @Ligue1
👊 Découvrez le bouton magique du @GroupamaStadium ! #OLTFC