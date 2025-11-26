officiel l ol envoie sael kumbedi a wolfsbourg iconsport 266388 0105 397982
Sael

OL : Kumbedi, gros coup de froid à Lyon

OL26 nov. , 16:30
parQuentin Mallet
0
La rumeur court que l'Olympique Lyonnais vient d'empocher 8 millions d'euros grâce au transfert de Saël Kumbedi récemment rendu définitif par Wolfsburg. Mais pour l'heure, rien n'est encore officiel.
L'été dernier, l'Olympique Lyonnais avait un pied et quelques orteils en Ligue 2 après la notification de la DNCG concernant une rétrogradation administrative. Mais lors de l'audience en appel, la nouvelle direction lyonnaise, impulsée par Michele Kang, est parvenue à convaincre le gendarme financier du football français de leur laisser un sursis et de les maintenir dans l'élite. Dans la foulée, de grands changements dans l'effectif ont dû être réalisés afin de remplir les caisses autant que possible. C'est dans ce contexte que Saël Kumbedi, parmi d'autres joueurs vendus, est parti du Rhône direction la Bundesliga et Wolfsburg. Le latéral droit formé au Havre a été poussé dehors sous la forme d'un prêt payant d'un million d'euros, assortie d'une option d'achat de 8 millions d'euros bonus compris.

Kumbedi pas encore transféré ?

Et dernièrement, la rumeur selon laquelle Wolfsburg était obligé de transférer définitivement Saël Kumbedi et ainsi lever l'option d'achat a émergé. Les informations révélées indiquaient qu'il fallait que l'international Espoirs français soit titularisé à 5 reprises pour que la clause d'achat soit activée. Etant donné qu'il a atteint ce quota lors de la réception du Bayer Leverkusen le week-end dernier, l'OL devait de fait s'attendre à récupérer 8 millions d'euros en tout. Toutefois, le média Goneback a indiqué sur X que rien n'était encore officiel et qu'il fallait se méfier des dernières informations parues au sujet du latéral droit de 20 ans.
« Beaucoup parlent d’un transfert déjà acté à Wolfsburg pour 8M€, mais rien n’est officiel du côté de l’OL. Par respect pour le club et pour le joueur, nous préférons rester prudents : tant qu’il n’y a pas d’annonce officielle, rien n’est certain. Il est également impossible pour nous de dire si ce transfert serait comptabilisé dans les départs de l’hiver pour aider à l’arrivée d’un joueur. Tant que nous n’avons pas d’éléments factuels en notre possession, nous ne communiquerons pas plus d’informations sur ce dossier. Attendons calmement la communication du club », a nuancé le média spécialisé. En attendant l'officialisation de l'OL, les spéculations vont bon train.
0
Derniers commentaires

L’OL sans coach contre Nantes ?

En gros t'es puni de dire la verité ... c'est fou on est completement dans l'inverse de la liberté d'expression.. c'est de la censure pur et simple

Le PSG déjà qualifié en cas de victoire contre Tottenham

il faut gagner les autres matchs aussi pour finir le plus haut possible

YL : Le PSG écrase Tottenham

bravo la jeunesse

PSG - Tottenham : les compos (21h sur Canal+)

Vu les indispos ça me semble la meilleure solution

PSG - Tottenham : les compos (21h sur Canal+)

Compo quasi bis cohérente . Ramos sur le banc là où il est meilleur et Z-E en depannage latéral le reste classique 👍. Allez Paris !!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

