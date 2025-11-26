OL : Kumbedi, gros coup de froid à Lyon

La rumeur court que l'Olympique Lyonnais vient d'empocher 8 millions d'euros grâce au transfert de Saël Kumbedi récemment rendu définitif par Wolfsburg. Mais pour l'heure, rien n'est encore officiel.

L'été dernier, l' Olympique Lyonnais avait un pied et quelques orteils en Ligue 2 après la notification de la DNCG concernant une rétrogradation administrative. Mais lors de l'audience en appel, la nouvelle direction lyonnaise, impulsée par Michele Kang, est parvenue à convaincre le gendarme financier du football français de leur laisser un sursis et de les maintenir dans l'élite. Dans la foulée, de grands changements dans l'effectif ont dû être réalisés afin de remplir les caisses autant que possible. C'est dans ce contexte que Saël Kumbedi, parmi d'autres joueurs vendus, est parti du Rhône direction la Bundesliga et Wolfsburg. Le latéral droit formé au Havre a été poussé dehors sous la forme d'un prêt payant d'un million d'euros, assortie d'une option d'achat de 8 millions d'euros bonus compris.

Kumbedi pas encore transféré ?

Et dernièrement, la rumeur selon laquelle Wolfsburg était obligé de transférer définitivement Saël Kumbedi et ainsi lever l'option d'achat a émergé. Les informations révélées indiquaient qu'il fallait que l'international Espoirs français soit titularisé à 5 reprises pour que la clause d'achat soit activée. Etant donné qu'il a atteint ce quota lors de la réception du Bayer Leverkusen le week-end dernier, l'OL devait de fait s'attendre à récupérer 8 millions d'euros en tout. Toutefois, le média Goneback a indiqué sur X que rien n'était encore officiel et qu'il fallait se méfier des dernières informations parues au sujet du latéral droit de 20 ans.

« Beaucoup parlent d’un transfert déjà acté à Wolfsburg pour 8M€, mais rien n’est officiel du côté de l’OL. Par respect pour le club et pour le joueur, nous préférons rester prudents : tant qu’il n’y a pas d’annonce officielle, rien n’est certain. Il est également impossible pour nous de dire si ce transfert serait comptabilisé dans les départs de l’hiver pour aider à l’arrivée d’un joueur. Tant que nous n’avons pas d’éléments factuels en notre possession, nous ne communiquerons pas plus d’informations sur ce dossier. Attendons calmement la communication du club », a nuancé le média spécialisé. En attendant l'officialisation de l'OL, les spéculations vont bon train.