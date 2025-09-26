OL : Kluivert déjà en danger à Lyon

ICONSPORT_271850_0144
L'Olympique Lyonnais a ramené une victoire importante des Pays-Bas en Europa League. Même si le match n'a pas été enthousiasmant, l'équipe de Paulo Fonseca a assuré l'essentiel, même si un joueur, Ruben Kluivert, a suscité l'inquiétude. 
Exception faite de la défaite à Rennes, dans les conditions que l'on connaît, l'OL vit un début de saison rêvé. Alors que certains promettaient le pire à Lyon compte tenu de son mercato low cost, l'OL brille en Ligue 1 et n'a pas raté son entrée en Europa League. En s'imposant à Utrecht (0-1), l'Olympique Lyonnais s'installe dans la partie haute du classement de cette première phase. Si Paulo Fonseca peut donc être satisfait de son équipe, un joueur a montré ses limites jeudi soir. Ce joueur, c'est Ruben Kluivert, arrivé cet été de Casa Pia pour près de 4 millions d'euros.

Kluivert est pointé du doigt

Dans L'Equipe, Ruben Kluivert obtient 3 sur 10, la plus mauvaise note pour un joueur de l'Olympique Lyonnais. Et le quotidien sportif évoque « les errances » de Kluivert en défense. Et dans Le Progrès, le commentaire est encore plus sévère contre le fils de Patrick Kluivert. Même si Adam Karabec a une note plus mauvaise que son coéquipier néerlandais (3 contre 4), c'est bien Ruben Kluivert qui se fait secouer. Considéré comme l'un des flops, le défenseur de 24 ans, n'a pas convaincu le média rhodanien. « Entre mauvais choix balle au pied, abus du jeu long et des attitudes limites parfois reprises par sa grosse vitesse, notamment lorsqu’il n’attaque pas ce ballon avant la pause offrant un contre à Utrecht. Kluivert a vécu une première titularisation compliquée à un poste inhabituel », écrivent nos confrères. Sur les réseaux sociaux, les supporters lyonnais ne sont pas plus tendres avec le défenseur de l'OL.
Car du côté des fans de l'Olympique Lyonnais, on se demande si Ruben Kluivert n'est pas le bug d'un mercato estival pourtant globalement réussi par Matthieu Louis-Jean. Et certains vont même loin dans la critique. « Comment la même cellule de recrutement peut faire sur le même mercato Morton et Kluivert? J’ai, je crois, jamais vu un joueur aussi mauvais que Kluivert « jouer » à ce niveau-là, c’est une aberration », écrit un supporter de l'OL, tandis qu'un autre constate que Lyon a probablement dépensé 4 millions d'euros pour un joueur dont le club de Michele Kang finira par rapidement se débarrasser. 
