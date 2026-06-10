OL : Jonathan David prêté, les planètes s'alignent

L'OL travaille discrètement sur son futur mercato, même si avant d'entrer en action, le club rhodanien doit passer devant la DNCG. Parmi les pistes évoquées pour renforcer Lyon, Jonathan David, l'attaquant international canadien de la Juventus.

L'opération Endrick a été une opération parfaite pour l'Olympique Lyonnais , mais l'attaquant brésilien est désormais reparti au Real Madrid, et Paulo Fonseca va forcément vouloir renforcer son attaque. Depuis plusieurs semaines, le nom de Jonathan David est cité du côté du Groupama Stadium, l'ancien attaquant du LOSC, arrivé librement à la Juventus, étant susceptible d'avoir un bon de sortie cet été. Pour l'OL, la signature de l'attaquant canadien, dont la valeur est estimée à 30 millions d'euros, est clairement impossible sur le plan financier, du moins à ces conditions. Mais, selon Marco Contero, journaliste pour TMW, la Juventus pourrait proposer une solution susceptible de faciliter la signature de Jonathan David à l'Olympique Lyonnais. Cependant, le club italien veut prendre son temps pour une raison très simple.

Le Mondial va décider de l'avenir de Jonathan David

Jonathan David disputera le Mondial avec le Canada, et s'il brille durant cette Coupe du Monde, alors les offres pourraient être nombreuses et rémunératrices. C'est le calcul que fait la Juventus, et qui pousse les dirigeants de la Vieille Dame à prendre leur temps. Mais, notre confrère italien explique que Jonathan David pourrait faire l'objet d'un prêt avec option d'achat la saison prochaine, une option qui serait tout à fait du goût de l'Olympique Lyonnais.

Reste tout de même à régler le problème du salaire de l'attaquant international canadien, lequel touche 900.000 euros par mois à Turin. Pour trouver un accord avec l'OL, la Juventus va donc devoir, non seulement accepter de le prêter, mais en plus prendre en charge une grosse partie de son salaire. De quoi relativiser la possibilité que ce deal se fasse, même si Tuttomercatoweb y croit très fort. Lyon va déjà attendre de voir les performances de David avec le Canada lors du Mondial avant de voir si ce dossier est réalisable.