OL : 8 ME en plus dans les caisses, c'est confirmé

Sans vendre de joueur, l’OL s’apprête à encaisser un gros chèque avoisinant les 8 millions d’euros. L’accord entre Newcastle et Arsenal pour Bruno Guimaraes est désormais définitif pour le plus grand bonheur des Gones.

Le mercato estival de l’Olympique Lyonnais est pour l’instant réglé comme du papier à musique avec 29,5 millions d’euros encaissés grâce au départ d’Afonso Moreira et une somme identique dépensée pour s’offrir 7 recrues. Matthieu Louis-Jean travaille bien pour renforcer l’effectif à la disposition de Paulo Fonseca tout en conservant une cohérence et un équilibre sur le plan financier. Le directeur sportif de l’OL sera ravi d’apprendre qu’environ 8 millions d’euros vont bientôt tomber dans les caisses du club lyonnais… sans vendre le moindre joueur.

Et pour cause, The Athletic, Fabrizio Romano et L’Equipe confirment ce mardi l’accord définitif entre Arsenal et Newcastle pour le transfert de Bruno Guimaraes chez les Gunners. Les détails financiers ne sont pas révélés mais les chiffres devraient être similaires à ceux publiés par L’Equipe il y a cinq jours, à savoir un transfert aux alentours de 90 millions d’euros. Avec une telle somme, l’OL va récupérer 8 millions d’euros dans la transaction. Et pour cause, Hugo Guillemet confirmait il y a quelques jours qu’en 2020, Bruno Guimaraes avait été vendu à Newcastle pour 50 millions d’euros bonus compris en conservant 20 % sur une éventuelle plus value future.

Plus de doute, Guimaraes va signer à Arsenal

Une excellente nouvelle pour l’Olympique Lyonnais dans le contexte financier actuel du football français et qui évitera peut-être à Matthieu Louis-Jean une vente au cours de l’été. Les supporters du club rhodanien regretteront sans doute qu’une clause de ce type n’ait pas été inclus lors du transfert de Bradley Barcola au Paris Saint-Germain il y a trois ans puisque l’attaquant du PSG pourrait rejoindre Liverpool pour plus de 100 millions d’euros au cours de l’été.