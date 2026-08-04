OM : Terrifié par l’UEFA, McCourt fait une grave erreur

En revanche, il ne faudrait pas un 3-1 … 😵💫🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
C’est un peu le bordel oui…
Sa frilosité dans les compos s’explique peut être par son doute sur son équipe en LDC. Ne privilégie t’il pas la ligue Europa?
Ça donne, encore une fois, l’impression que les biquettes ne comprennent pas ce qu’elles doivent faire … 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
C est formidable mon petit Serge, c est incroyable, ta mutation a été encore plus rapide que prévue car il n y a maintenant plus que de la merde en spray qui sort de ta bouche-anus 😂
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On en parlera de manière très cash lors du Space de ce Mercredi. L’agence qui a été mandatéeeee par Mc Court est une catastrophe surtout… une cata, c’est une réalité !! #OM