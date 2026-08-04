OM : Terrifié par l’UEFA, McCourt fait une grave erreur
Frank McCourt

OM : Terrifié par l’UEFA, McCourt fait une grave erreur

OM04 août , 20:30
parQuentin Mallet
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L'Olympique de Marseille traverse une situation particulièrement compliquée sur le plan financier. Et comme si ce n'était pas suffisant, les dernières nouvelles concernant les choix de Frank McCourt ne sont clairement pas bonnes.
Après plusieurs années d'une gestion trop gourmande et de résultats sportifs pas assez probants, l'Olympique de Marseille se retrouve au pied du mur. En difficulté face au règlement du fair-play financier de l'UEFA, mais aussi à la DNCG qui a imposé un encadrement de la masse salariale et des indemnités de transfert, le club phocéen vit aujourd'hui un mercato particulièrement calme.
C'est simple : arrivé pour remplacer Medhi Benatia avec une mission bien précise, Grégory Lorenzi n'a encore mis la main sur aucune recrue. Une situation qui exaspère les supporters marseillais, lesquels ne sont apparemment pas au bout de leurs surprises.

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McCourt se trompe

En effet, comme l'indique Mohamed Toubache-Ter sur son compte X, en interne, le board marseillais n'attend qu'une chose : la date du 30 juin 2027. Cela peut paraitre loin, mais c'est à ce moment là que l'OM pourra se présenter à nouveau devant la commission de l'UEFA et la DNCG pour tenter de s'émanciper de ses sanctions. Problème, il se trouve que Frank McCourt ne semble pas faire le nécessaire pour que les choses s'améliorent d'ici là. L'influenceur des réseaux sociaux ajoute que le propriétaire de l'OM s'est très mal entouré en expliquant que l'agence mandatée est « une catastrophe ».
Rien de bien rassurant pour les supporters de l'OM, donc, lesquels voient leur club figé dans le temps pendant que d'autres concurrents en Ligue 1 avancent tranquillement leurs pions pour combler leurs besoins. Il faudra que Bruno Genesio réalise des miracles pour maintenir l'OM dans le haut du classement tant le mercato estival olympien ne bouge pas, pendant que des joueurs importants du club ont plié bagages.
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C est formidable mon petit Serge, c est incroyable, ta mutation a été encore plus rapide que prévue car il n y a maintenant plus que de la merde en spray qui sort de ta bouche-anus 😂

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