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Le PSG prête officiellement Khalil Ayari en Ligue 2

PSG04 août , 20:40
parClaude Dautel
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Le Paris Saint-Germain a annoncé ce mardi soir le prêt de Khalil Ayari pour une saison sans option d’achat à l’USL Dunkerque. L'attaquant international tunisien de 21 ans va pouvoir avoir du temps de jeu avec le club de Ligue 2.
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