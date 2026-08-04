Le PSG prête officiellement Khalil Ayari en Ligue 2

FIFA : Arsène Wenger abandonne Infantino

Et pour rappel, ton cher président de l'OL à l'époque, Jean-Michel Aulas, était un partisan de l'attribution des droits tv à Mediapro. Et après l'attribution, il a déclaré : "C'est un jour béni pour le football français". https://www.lyonmag.com/article/95505/jean-michel-aulas-ravi-du-rachat-des-droits-de-diffusion-de-la-ligue-1-par-mediapro