PSG : Luis Enrique propose un plan XXL à Koundé

Le PSG a plusieurs pistes ouvertes cet été sur le marché des transferts pour renforcer son effectif. Jules Koundé est notamment un joueur apprécié par Luis Enrique.

Le Paris Saint-Germain est à la recherche de profils intéressants afin de renforcer son groupe. Le club de la capitale a déjà avancé sur plusieurs dossiers, même si aucune arrivée majeure n’a encore été officialisée pour le moment.

Luis Enrique possède des idées bien précises concernant les joueurs qu’il souhaite voir débarquer dans la capitale. En défense, l’entraîneur espagnol ne serait notamment pas contre l’arrivée d’un nouveau défenseur central polyvalent. Et il pourrait bien trouver son bonheur dans un club qu’il connaît parfaitement : le FC Barcelone.

Koundé, le PSG veut l'installer en défense centrale

Selon les dernières informations de Fichajes, le profil de Jules Koundé plaît beaucoup au Paris Saint-Germain. Le club parisien ne souhaiterait toutefois pas recruter le Français pour l’installer au poste de latéral, mais plutôt pour le faire évoluer dans l’axe de la défense, son rôle de prédilection.

À noter que le Barça ne serait pas totalement fermé à un départ de l’international français, qui a progressivement perdu son statut d’intouchable aux yeux de ses dirigeants. Les champions d’Europe pourraient d’ailleurs profiter des discussions autour de l'arrivée possible de Ferran Torres pour réaliser un double coup et tenter d’attirer également Jules Koundé.

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Reste désormais à connaître le montant réclamé par le club catalan, alors qu’une valorisation de 70 millions d’euros a récemment été évoquée pour l’ancien joueur du FC Séville.

Le dossier pourrait rapidement évoluer, alors que Koundé s’apprête à retrouver le chemin de l’entraînement après des vacances bien méritées. Le projet parisien pourrait séduire le défenseur français, qui a en plus l’opportunité de retrouver un poste davantage en adéquation avec ses qualités. Affaire à suivre pour le joueur tricolore de 28 ans.