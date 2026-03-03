Après OM-OL, Rémi Himbert éteint encore le Vélodrome

Buteur lors du dernier Olympico entre l'OM et l'OL au Vélodrome dimanche dernier, Rémi Himbert est revenu sur l'atmosphère spéciale instaurée par les supporters marseillais pendant la soirée. Pas de quoi impressionner celui qui estime que le Groupama Stadium fait plus de bruit.

Le Stade Vélodrome est régulièrement présenté comme étant un stade bouillonnant, dans lequel les supporters marseillais tentent d'imposer une sensation d'étouffement aux équipes adverses. Cet Olympico entre l'OM et l' OL n'a pas fait exception, alors que 66 325 spectateurs ont donné de la voix et ont fait trembler le stade lors des deux buts de Pierre-Emerick Aubameyang, inscrits coup sur coup dans les dernières minutes de la rencontre. En tout cas, cette atmosphère volcanique n'a pas suffi à impressionner Rémi Himbert, pépite lyonnaise et auteur du deuxième but de son équipe (76'), qui affirme que l'ambiance est nettement meilleure au Groupama Stadium.

Rémi Himbert défend son stade

« C'est sûr que c'était un match très spécial. C'était un Olympico, il y avait un très fort enjeu. Maintenant, au niveau de l'ambiance, on a l'habitude nous au Groupama Stadium. Pour moi, il y a plus de bruit au Groupama Stadium donc ça ne m'a pas surpris. J'étais prêt à ce genre d'ambiance. Malheureusement pour nous, ça n'a pas suffi », a expliqué Rémi Himbert, lui qui souhaitait logiquement prêcher pour sa paroisse. Une sortie qui peut s'expliquer par la réalité de l'ambiance lyonnaise, bien que l'affluence moyenne pour les deux stades soient bien différentes : 63 558 pour le Vélodrome, contre 49 504 pour le Groupama Stadium cette saison.

Ambiance ou pas, c'est en tout cas bien l'OM qui a fini par l'emporter, justement bien aidé par des supporters qui ont poussé leur équipe jusqu'au bout et qui ont été récompensés, à l'image des scènes de joie sur le but du 3-2 inscrit par Aubameyang dans les arrêts de jeu.