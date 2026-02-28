Endrick ICONSPORT_360172_0029

OL : Paulo Fonseca joue un très vilain tour à Endrick

Prêté à l’OL par le Real Madrid, Endrick retrouve du temps de jeu depuis son arrivée en Ligue 1, ce qui augmente ses chances de disputer la prochaine Coupe du monde. Cela n’empêche pas le Brésil de critiquer Paulo Fonseca.
Très peu utilisé par Xabi Alonso lors de la première partie de saison avec le Real Madrid, Endrick a fait l’objet d’un prêt sans option d’achat à l’Olympique Lyonnais au mois de janvier. Un départ salvateur pour l’international brésilien, dont le temps de jeu a considérablement augmenté en France. Ses performances sont également bonnes avec déjà 5 buts inscrits même si Endrick reste sur un match très décevant à Strasbourg lors de la 23e journée de Ligue 1. Dans la majorité du temps, Paulo Fonseca utilise son attaquant brésilien au poste d’ailier droit.
Un positionnement sur le terrain qui ne va pas faire les affaires d’Endrick pour aller chercher une place à la Coupe du monde avec le Brésil selon Djalminha, ancien joueur de Palmeiras et ex-international brésilien (14 sélections). « Je pense qu’Endrick a pris la bonne décision, de chercher à jouer pour voir s’il peut décrocher une place à la Coupe du monde. Il méritait plus d’opportunités au Real Madrid au vu de ses statistiques, car il a aussi marqué des buts quand on a fait appel à lui » a d’abord lancé celui qui a également porté les couleurs de l’Austia Vienne, avant d’émettre quelques critiques au sujet de l’utilisation d’Endrick par Paulo Fonseca à Lyon.

Endrick sur un côté, Ancelotti ne va pas aimer

« La seule chose, c’est qu’il joue sur le côté droit à Lyon, et sur le côté droit la concurrence est très forte. En tant que numéro 9, il aurait plus de chances d’aller à la Coupe du Monde » estime Djalminha, pour qui Endrick sera confronté à une très forte concurrence au sein de la Seleçao s’il se spécialise en tant qu’ailier. Vinicius, Rodrygo ou encore Estevao et Raphinha sont très difficiles à bouger alors qu’au poste de numéro neuf, la concurrence est moins rude. Reste à voir si dans les semaines à venir, Paulo Fonseca continuera d’utiliser sa star brésilienne de 19 ans sur un côté. Ou si, au fil des matchs et en fonction des absents à Lyon, il sera possible de voir Endrick évoluer comme un pur avant-centre. Un poste auquel peut également jouer une autre recrue hivernale, à savoir Roman Yaremchuk.

