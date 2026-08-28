OL : Hull City débarque à Lyon avec les poches pleines

La qualification pour la prochaine Ligue des champions manquée, le mercato lyonnais va logiquement s'accélérer. Très convoité, Malick Fofana est désormais dans les petits papiers de Hull City, l'un des promus de Premier League.

C'était l'une des conditions qui auraient permis à Malick Fofana de rester à l' Olympique Lyonnais . L'international belge était très chaud à l'idée de rester dans le Rhône si ses coéquipiers et lui se qualifiaient pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Mais à cause d'un match retour manqué face à Fenerbahçe, les hommes de Paulo Fonseca devront se contenter de la Ligue Europa, dont le tirage au sort de la phase de championnat a eu lieu ce vendredi midi.

Forcément, les finances de l'OL n'étant pas encore sauvées, la direction sportive ne devra pas laisser l'occasion de récupérer un gros pactole s'il y a possibilité de vendre Malick Fofana. Un pactole venu de Premier League ?

Malick Fofana dans le viseur de Hull City

Selon les informations de Yagiz Sabuncuoglu, Hull City s'intéresse de près à la situation de Malick Fofana. Le promu en Premier League, qui a parfaitement lancé sa saison en battant Manchester United (2-0) lors de la première journée de la saison, a bien l'intention de lutter pour ne pas faire l'ascenseur à l'issue de l'exercice. Le journaliste turc, suivi par 2.3 millions de personnes sur X, indique que l'OL demande au moins 35 millions d'euros pour laisser partir Fofana.

Toutefois, le pensionnaire de Premier League est certainement au courant que les discussions entre le joueur, l'OL et l'AS Roma sont déjà bien entamées. Malick Fofana a déjà donné son accord pour s'engager avec le club de la Louve, tandis que les négociations se sont accélérées ces dernières heures, notamment depuis l'échec de la qualification de l'OL en Ligue des champions. Si Hull City le veut vraiment, il faudra mettre le paquet, donc. Pas un gros problème pour les Tigers, qui ont déjà dépensé plus de 100 ME cet été, et visent encore plusieurs joueurs majeurs.