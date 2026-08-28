OL : Hull City débarque à Lyon avec les poches pleines

OL : Hull City débarque à Lyon avec les poches pleines

OL28 août , 18:00
parQuentin Mallet
7
Ajouter comme source préférée sur Google
La qualification pour la prochaine Ligue des champions manquée, le mercato lyonnais va logiquement s'accélérer. Très convoité, Malick Fofana est désormais dans les petits papiers de Hull City, l'un des promus de Premier League.
C'était l'une des conditions qui auraient permis à Malick Fofana de rester à l'Olympique Lyonnais. L'international belge était très chaud à l'idée de rester dans le Rhône si ses coéquipiers et lui se qualifiaient pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Mais à cause d'un match retour manqué face à Fenerbahçe, les hommes de Paulo Fonseca devront se contenter de la Ligue Europa, dont le tirage au sort de la phase de championnat a eu lieu ce vendredi midi.
Forcément, les finances de l'OL n'étant pas encore sauvées, la direction sportive ne devra pas laisser l'occasion de récupérer un gros pactole s'il y a possibilité de vendre Malick Fofana. Un pactole venu de Premier League ?

Lire aussi

EL : L'OL avec Leverkusen et le Crystal Palace de Pierre SageEL : L'OL avec Leverkusen et le Crystal Palace de Pierre Sage
OL : 4,2ME par an pour ça, Paulo Fonseca scandalise LyonOL : 4,2ME par an pour ça, Paulo Fonseca scandalise Lyon

Malick Fofana dans le viseur de Hull City

Selon les informations de Yagiz Sabuncuoglu, Hull City s'intéresse de près à la situation de Malick Fofana. Le promu en Premier League, qui a parfaitement lancé sa saison en battant Manchester United (2-0) lors de la première journée de la saison, a bien l'intention de lutter pour ne pas faire l'ascenseur à l'issue de l'exercice. Le journaliste turc, suivi par 2.3 millions de personnes sur X, indique que l'OL demande au moins 35 millions d'euros pour laisser partir Fofana.
Toutefois, le pensionnaire de Premier League est certainement au courant que les discussions entre le joueur, l'OL et l'AS Roma sont déjà bien entamées. Malick Fofana a déjà donné son accord pour s'engager avec le club de la Louve, tandis que les négociations se sont accélérées ces dernières heures, notamment depuis l'échec de la qualification de l'OL en Ligue des champions. Si Hull City le veut vraiment, il faudra mettre le paquet, donc. Pas un gros problème pour les Tigers, qui ont déjà dépensé plus de 100 ME cet été, et visent encore plusieurs joueurs majeurs.
Articles Recommandés
Om 18 Ans 0 Match En Pro Genesio Le Veut Contre Monaco
OM

OM : 18 ans, 0 match en pro, Genesio le veut contre Monaco

Ol Je Suis Le Meilleur Fonseca Repond Aux Critiques
OL

OL : « Je suis le meilleur », Fonseca répond aux critiques

Losc Psg Les Compos 20h45 Sur Ligue 1
Ligue 1

LOSC - PSG : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Oliver Braude Le Joueur Que Lorenzi Veut A Lom
OM

Oliver Braude, le joueur que Lorenzi veut à l'OM

Fil Info

28 août , 20:30
OM : 18 ans, 0 match en pro, Genesio le veut contre Monaco
28 août , 20:00
OL : « Je suis le meilleur », Fonseca répond aux critiques
28 août , 19:54
LOSC - PSG : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
28 août , 19:35
Oliver Braude, le joueur que Lorenzi veut à l'OM
28 août , 19:20
OL : Six absents face au Havre, Fofana dans le groupe
28 août , 19:18
Rennes largue Brassier à Francfort pour 8,5 ME
28 août , 19:00
Real : Endrick croule sous les offres, ça sent le départ
28 août , 18:30
OM : Et maintenant Arsenal, ça sent le départ pour Paixao
28 août , 17:30
PSG : Accord avec Aston Villa pour Ibrahim Mbaye

Derniers commentaires

OM : Et maintenant Arsenal, ça sent le départ pour Paixao

Si Marseille fini pas dans les 3 premiers c est la cata .......😬😬😬😬😬

LOSC - PSG : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Un match pas facile.....

OL : « Je suis le meilleur », Fonseca répond aux critiques

si les chiffres le disent . Moi je l'ai longtemps soutenu mais avec le matos qu'il avait et sans les erreurs de casting ( surtout Anthanaké à la place de AMN l'OL serait en LDC ?

OL : « Je suis le meilleur », Fonseca répond aux critiques

si les chiffres le disent . Moi je l'ai longtemps soutenu mais avec le matos qu'il avait et sans les erreurs de casting ( surtout Anthanaké à la place de AMN l'OL serait en LDC ?

OL : « Je suis le meilleur », Fonseca répond aux critiques

si les chiffres le disent . Moi je l'ai longtemps soutenu mais avec le matos qu'il avait et sans les erreurs de casting ( surtout Anthanaké à la place de AMN l'OL serait en LDC ?

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
31100404
2Lens logo
Lens
31100523
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
31100202
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
31100202
5Monaco logo
Monaco
31100101
6Brest logo
Brest
11010220
7Le Mans logo
Le Mans
11010220
8Rennes logo
Rennes
11010220
9Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
11010220
10Lorient logo
Lorient
11010000
11Nice logo
Nice
11010000
12Paris logo
Paris
11010000
13Troyes logo
Troyes
11010000
14Le Havre logo
Le Havre
0100101-1
15Toulouse logo
Toulouse
0100102-2
16Angers SCO logo
Angers SCO
0100102-2
17Auxerre logo
Auxerre
0100125-3
18Strasbourg logo
Strasbourg
0100104-4

Loading