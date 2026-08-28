PSG : Accord avec Aston Villa pour Ibrahim Mbaye

PSG : Accord avec Aston Villa pour Ibrahim Mbaye

PSG28 août , 17:30
parQuentin Mallet
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Après un été mouvementé, Ibrahim Mbaye est enfin sur le point de quitter le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a trouvé un accord de principe avec Aston Villa pour un transfert d'un montant de 55 millions d'euros.
Les dossiers se décantent enfin du côté du Paris Saint-Germain. Le double vainqueur de la Ligue des champions a parfaitement su gérer son mercato cet été, en recrutant autant que possible avant le début de la saison. En ce sens, Ferran Torres, Mika Godts et Maghnes Akliouche, entre autres, sont arrivés pour renforcer le secteur offensif.
Logiquement, ces recrutements ne pouvaient pas être réalisés sans l'assurance de départs en contrepartie, au risque d'avoir une attaque complètement bouchée. Finalement, ce sont Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye qui se dirigent vers la sortie. Si pour le premier, son transfert vers Liverpool est déjà proche d'être bouclé contre 140 millions d'euros, pour le second, il s'agissait encore de connaître l'identité de son futur club. Selon toute vraisemblance, ce sera Aston Villa.

Le PSG va vendre Ibrahim Mbaye à Aston Villa

Selon les informations de David Ornstein, le Paris Saint-Germain a enfin trouvé à qui vendre Ibrahim Mbaye. Le célèbre journaliste anglais affirme que le champion de France vient de trouver un accord de principe avec Aston Villa pour la vente de l'international sénégalais de 18 ans. Les discussions vont continuer dans les prochaines heures, mais tout porte à croire que le pensionnaire de Villa Park va débourser la modique somme de 55 millions d'euros pour s'adjuger ses services. Une très belle vente pour le PSG, qui va laisser partir un joueur qui était arrivé au centre de formation parisien en 2018, alors qu'il n'était encore âgé que de 10 ans.
Le journaliste The Athletic va même plus loin en affirmant que les relations entre Nasser al-Khelaïfi et Nassef Sawiris ont été la clé pour conclure cet accord. Ne reste donc plus que l'officialisation, sauf revirement de situation.
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Si Marseille fini pas dans les 3 premiers c est la cata .......😬😬😬😬😬

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Un match pas facile.....

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si les chiffres le disent . Moi je l'ai longtemps soutenu mais avec le matos qu'il avait et sans les erreurs de casting ( surtout Anthanaké à la place de AMN l'OL serait en LDC ?

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