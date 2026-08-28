OM : Balerdi à la Roma, accélération brutale

Voilà un départ que les supporters marseillais ne devraient pas trop pleurer s'il venait à se concrétiser. Leonardo Balerdi et l'OM ont trouvé un accord avec la Roma pour son prêt avec option d'achat obligatoire.

L’Olympique de Marseille va peut-être aller chercher ses 3-4 dernières grosses ventes dans la dernière ligne droite du mercato . Igor Paixao a tout de même de grandes chances de quitter la Provence dans les prochains jours, plusieurs clubs de Premier League souhaitant le faire venir. Si Nayef Aguerd est très difficile à faire bouger, lui qui a refusé des offres jugées copieuses d’Espagne et d’Arabie Saoudite, son compère en défense ne fera pas le même choix.

Balerdi, son prix a été divisé par deux

Sifflé et hué par son propre public après en avoir été le chouchou, Leonardo Balerdi a bien compris qu’un changement de cap dans sa carrière ne serait pas une mauvaise idée. L’Argentin, qui a toujours la cote en Italie, avait depuis quelques semaines des contacts avec l’AS Roma, qui regarde décidément beaucoup en France ces derniers temps. Mais comme l’annonce Foot Mercato, les discussions se sont brutalement accélérées ces dernières heures.

Tout le monde s’est mis autour de la table des négociations, et les trois parties échangent en vue d’un départ de l’Argentin. Pour mémoire, il n’y a pas si longtemps, l’OM demandait 40 ME pour son défenseur central de 27 ans. Désormais, le prix a été divisé par deux en raison de ses performances décevantes, mais aussi de son contrat qui se rapproche de la fin (2028). Fabrizio Romano affirme même qu'un accord est déjà quasiment trouvé pour un prêt avec option d'achat obligatoire.

Leonard Balerdi, qui possède le double passeport italien et argentin, a eu des touches avec des clubs allemands en début de mercato, mais n’y a pas vraiment donné suite. La perspective de jouer à la Roma, qui dispute la Ligue des Champions, est en revanche une possibilité qui le séduit. Un transfert de 20 ME représenterait une belle vente pour l’OM, qui a besoin de se séparer de ses joueurs à forte valeur marchande, mais aussi de ses gros salaires même si l’Argentin n’est pas dans le Top5 des plus grosse fiches de paye de son club.