Real : Endrick croule sous les offres, ça sent le départ
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Real : Endrick croule sous les offres, ça sent le départ

Liga28 août , 19:00
parQuentin Mallet
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A une poignée de jours de la fin du mercato estival, Endrick suscite l'attention d'un grand nombre de clubs de Premier League. Parmi eux, Arsenal, qui a encore pris des renseignements à son sujet.
L'avenir d'Endrick au Real Madrid est un dossier particulièrement flou. Si José Mourinho persiste en disant qu'il est très heureux de pouvoir compter sur un joueur comme lui au sein de son effectif et qu'il espère pouvoir le conserver d'ici à la fin du mercato, cela n'empêche pas de nombreux clubs européens de tenter leur chance.
Surtout les clubs anglais, qui ont de toute évidence les moyens de faire pression sur la direction merengue pour tenter de s'adjuger ses services. Aux dernières nouvelles, quasiment tous les géants anglais sont à l'affût, dont Arsenal qui a une nouvelle fois contacté le Real Madrid pour en savoir plus concernant la situation actuelle d'Endrick.
E. Moreira de Sousa

E. Moreira de Sousa

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Endrick est une priorité d'Arsenal

Comme l'indique TEAMtalk, les Gunners sont à nouveau venus aux renseignements ces derniers jours pour connaître les véritables intentions du Real Madrid concernant Endrick. Le champion d'Angleterre en titre n'est toutefois pas seul sur le dossier puisque Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, et même Aston Villa et Fulham sont également cités par le média britannique. Ces derniers avaient déjà été contactés à l'époque, lorsque le Brésilien évaluait ses options. Et si depuis, la position du Real Madrid est devenue bien plus claire à son sujet, plusieurs facteurs relancent logiquement les spéculations.
D'abord parce qu'Arsenal est sur le point de perdre Gabriel Martinelli, lequel va être vendu à Al-Hilal dans les prochains jours. Aussi parce que la situation sportive d'Endrick est toujours aussi délicate. La concurrence est rude, avec l'arrivée de Yan Diomande qui vient s'ajouter à un secteur offensif déjà bien complet, ce qui réduit logiquement ses chances de jouer au cours de la saison. L'année dernière, il avait déjà du quitter Madrid pour trouver du temps de jeu et s'était rendu à Lyon en prêt. Même si José Mourinho l'apprécie, il ne pourra pas lui accorder un temps de jeu suffisant pour sa progression. Et le Brésilien se pose désormais plus que des questions sur son avenir, alors que la Premier League est à ses pieds.
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Si Marseille fini pas dans les 3 premiers c est la cata .......😬😬😬😬😬

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Un match pas facile.....

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si les chiffres le disent . Moi je l'ai longtemps soutenu mais avec le matos qu'il avait et sans les erreurs de casting ( surtout Anthanaké à la place de AMN l'OL serait en LDC ?

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