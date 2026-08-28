ASSE : Vers une surprise XXL avec Davitashvili et Stassin
Stassin et l'ASSE restent en Ligue 2

ASSE : Vers une surprise XXL avec Davitashvili et Stassin

ASSE28 août , 15:30
parClaude Dautel
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L'AS Saint-Étienne règne sans partage sur la Ligue 2, mais l'effectif d'Ian Cathro peut encore varier d'ici la fin du mercato. Davitashvili et Lucas Stassin sont au cœur de toutes les interrogations, avec pourquoi pas une décision surprenante de Kilmer Sports.
L'entraîneur de l'ASSE le sait, d'ici mardi 20 heures, date de la fin du mercato, il pourrait perdre quelques joueurs, même si Larry Tanenbaum n'a aucune raison sérieuse d'être le Frank McCourt des Verts. Il y a cependant deux joueurs spécifiques qui suscitent de nombreuses interrogations concernant leur avenir stéphanois, il s'agit évidemment de Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin, les deux attaquants internationaux de l'AS Saint-Etienne dont on sait qu'ils ne sont pas emballés par l'idée de jouer une saison de plus en Ligue 2. Cela même si l'ASSE est le grandissime favori pour remonter en Ligue 1 en fin de championnat. Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin sont donc prêts à partir, sauf que du côté des dirigeants stéphanois, on a fait savoir aux deux joueurs en question qu'ils ne partiront que si une offre sérieuse est faite.

L'ASSE peut garder Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin

Pour Kilmer Sports, Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin ne seront pas bradés à n'importe quel prix, et le propriétaire des Verts envisage sérieusement de garder les deux attaquants pour toute la saison. Autrement dit, comme le confirme Le Progrès, Ivan Gazidis a donné un bon de sortie à l'international géorgien et à l'international belge. Ils ne seront cependant autorisés à partir que si les clubs intéressés s'alignent sur les exigences financières de l'AS Saint-Étienne, un point c'est tout. Sachant que l'an dernier Kilmer Sports avait refusé près de 30 millions d'euros pour laisser partir Lucas Stassin au Paris FC, on peut être certain que cette position très ferme ne variera pas.

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Si plusieurs clubs ont été cités comme proches des deux joueurs, pour l'instant les dirigeants de l'ASSE n'ont reçu aucune offre pour Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin. Nous sommes pourtant à cinq jours de la fin du mercato et le temps presse. La tendance forte est donc que les deux attaquants restent à Saint-Etienne en attendant éventuellement du mouvement au prochain mercato d'hiver.
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Derniers commentaires

OL : Michele Kang met neuf joueurs en vente

Quand t'en es cantonné à devoir mettre des ronds sur des licenciements à l'amiable pour les joueurs(DCC,Akouokou) le coach et son staff, c'est du blé en moins à mettre au pot. Elle doit fulminer M.Kang

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Non toi tu te déplaces, je suis en fauteuil roulant et je n'ai pas le permis. Tu chauffes tt le monde

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La vérité te fait tellement mal que tu crois devenir un homme derrière ton pc. Toi même tu sais que tu es un farfelu sans froc comme Fonseca : )

OL : 4,2ME par an pour ça, Paulo Fonseca scandalise Lyon

@ouatelse C'est exactement cela... suffit de regarder ces commentaires Je lui es posé plusieurs fois cette question : Qui il veut pr mettre en place de Paulo Fonseca ? C'est simple et clair; et je n'obtiens que ces réponse : Groupie, léchouille fan boy Clubisme entre autre... C'est un putain de con et mm pas sur qu'il soit pr l'OL en +. Tourner en rond sur PF, c'est pathologique.

OL : 4,2ME par an pour ça, Paulo Fonseca scandalise Lyon

Oui mais ce n'est pas une excuse il arrive a faire des choses enorme et a se saborder d'une maniere hallucinante .. c'est un entraineur que je n'aime pas du tout. Il a des choix catastrophique dans certains matchs ne supporte pas la pression ... N'a aucune lecture de match et decide de ses changements a l'avance et ne change pas ses plans quelque soit le resultat ... VICTOIRE dans les matchs décisifs? fin de saison 2024-2025 Mu tu te passes de matic qui est grand a de l'experience et tu met almeda en md 2 defenseurs qui rentre et tu prends 3 buts ... te reste 5 matchs tu peux jouer la 4eme place voir la 3eme tu perds 3 matchs sur 5 en faisant des équipes tu fais encore akouakou veretout contre st et comme si tu voulais perdre .. faut pas oublié qu'on doit l'europa uniquement grace a un miracle dans les arrets de jeu d'une autre equipe ... la saison derniere oui c'est vrai on pensait ne pas aller loin mais le recrutement a été reussi .. mais tu arrives a mettre endrick sur la gauche alors que de base il a été recruté pour etre dans l'axe et que ce n'est pas un travailleur ... et contre le celta contre le havre ... ben a 11 vs 10 tu gardes le meme système pour ... ne pas gagner .. contre toulouse tu perds 1-0 depuis la 10min t'attend la 66 pour le 1ere changement et alors qu'ils sont 10 tu changes rien et t'en prend un autre ... et tu fais des changement a la 82-83-88 ... 1 pts et on etait sur d'etre 4eme sans pression pour le match de lens .. et avec ce petit point on aurait été 3eme A un moment t'as presque l'impression qu'il le fait exprès

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