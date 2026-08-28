EL : L'OL avec Leverkusen et le Crystal Palace de Pierre Sage

EL : L'OL avec Leverkusen et le Crystal Palace de Pierre Sage

OL28 août , 13:22
parClaude Dautel
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C'est ce vendredi qu'avait lieu le tirage au sort de la Ligue Europa, et l'OL connaît désormais ses adversaires pour la phase de Ligue.
Replacé en Ligue Europa après sa défaite face à Fenerbahçe, l'Olympique Lyonnais affrontera le Bayer Leverkusen, la Real Sociedad, l'Union Saint-Gilloise, Anderlecht, Crystal Palace désormais entraîné par Pierre Sage, Hoffenheim, Jagiellonia et Lillestrom. Un tirage plutôt clément pour l'équipe de Paulo Fonseca.
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Derniers commentaires

OL : 4,2ME par an pour ça, Paulo Fonseca scandalise Lyon

@ouatelse C'est exactement cela... suffit de regarder ces commentaires Je lui es posé plusieurs fois cette question : Qui il veut pr mettre en place de Paulo Fonseca ? C'est simple et clair; et je n'obtiens que ces réponse : Groupie, léchouille fan boy Clubisme entre autre... C'est un putain de con et mm pas sur qu'il soit pr l'OL en +. Tourner en rond sur PF, c'est pathologique.

OL : 4,2ME par an pour ça, Paulo Fonseca scandalise Lyon

Oui mais ce n'est pas une excuse il arrive a faire des choses enorme et a se saborder d'une maniere hallucinante .. c'est un entraineur que je n'aime pas du tout. Il a des choix catastrophique dans certains matchs ne supporte pas la pression ... N'a aucune lecture de match et decide de ses changements a l'avance et ne change pas ses plans quelque soit le resultat ... VICTOIRE dans les matchs décisifs? fin de saison 2024-2025 Mu tu te passes de matic qui est grand a de l'experience et tu met almeda en md 2 defenseurs qui rentre et tu prends 3 buts ... te reste 5 matchs tu peux jouer la 4eme place voir la 3eme tu perds 3 matchs sur 5 en faisant des équipes tu fais encore akouakou veretout contre st et comme si tu voulais perdre .. faut pas oublié qu'on doit l'europa uniquement grace a un miracle dans les arrets de jeu d'une autre equipe ... la saison derniere oui c'est vrai on pensait ne pas aller loin mais le recrutement a été reussi .. mais tu arrives a mettre endrick sur la gauche alors que de base il a été recruté pour etre dans l'axe et que ce n'est pas un travailleur ... et contre le celta contre le havre ... ben a 11 vs 10 tu gardes le meme système pour ... ne pas gagner .. contre toulouse tu perds 1-0 depuis la 10min t'attend la 66 pour le 1ere changement et alors qu'ils sont 10 tu changes rien et t'en prend un autre ... et tu fais des changement a la 82-83-88 ... 1 pts et on etait sur d'etre 4eme sans pression pour le match de lens .. et avec ce petit point on aurait été 3eme A un moment t'as presque l'impression qu'il le fait exprès

OL : 4,2ME par an pour ça, Paulo Fonseca scandalise Lyon

Je suis place Voltaire demain à 15h devant le tabac j'aurais un tee shirt rouge viens mon petit sweet qu'on rigole un peu et que tout le monde ici sache qui se cache derrière la plus grosse trompette de ce forum : )

L'OM attaqué pour Emerson, panique à bord

D'accord avec toi.

OL : 4,2ME par an pour ça, Paulo Fonseca scandalise Lyon

Il va venir nul part ce lâche, bon qu'à faire le chaud derrière son écran, prétexter qu'il sait mieux que les autres, que ça lui donne le droit de chier sur tout ce beau monde, sans être capable de comprendre le point de vue de chacun et de le respecter. Incapable d'un dialogue courtois. Un abruti de sans couilles et sans cervelle, le fléau d'internet.

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