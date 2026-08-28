Rennes-PSG inversé, la décision de la LFP contestée

La décision de la LFP de faire jouer le match entre Rennes et le PSG au Parc des Princes ne passe pas au sein du club breton.

La commission des compétitions n’a au moins pas perdu de temps et a tranché dans l’affaire du match entre le PSG et Rennes. Faute de pouvoir présenter une pelouse praticable, et faute de trouver un stade de repli, le club de la capitale s’est mis en tort aux yeux de la Ligue. Une solution a rapidement été trouvée, puisque Rennes a accepté de recevoir cette affiche de la première journée de Ligue 1 et de remplir son stade en quelques jours, avec les contraintes liées à ce timing très serré.

Rennes déplore un manque à gagner financier

Le match s’est bien déroulé ce dimanche soir, et s’est même terminé sur un match 2-2. Mais la prochaine confrontation se déroulera bien au Parc des Princes, a fait savoir la Ligue. L’inversement du match est donc total, ce qui ne convient pas au Stade Rennais. Ce dernier va faire appel de cette décision devant le CNOSF, car la Ligue reconnait dans son communiqué que le PSG est en tort, et lui inflige même une amende de 150.000 euros. Et pourtant, c’est Rennes qui est impacté financièrement par ce changement de programme, les pertes financières d’un match organisé à la hâte étant évaluées à 500.000 euros.

De son côté, Franck Haise a glissé un petit mot sur cette décision dans cette conférence de presse, préférant ne pas trop se mêler de ce dossier. « Il faut peut-être suivre la canicule au mois de mars. Je vais laisser le club répondre, c’est mieux. Mais voilà, il y aura peut-être une canicule au mois de mars… », a lancé le coach du club breton, pour qui tout le discours sur l’équité du championnat aurait été mis à la poubelle si un évènement exceptionnel avait provoqué cette inversion lors d’un match de championnat de la phase retour par exemple.