Rennes-PSG inversé, la décision de la LFP contestée

Rennes-PSG inversé, la décision de la LFP contestée

Ligue 128 août , 16:20
parGuillaume Conte
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La décision de la LFP de faire jouer le match entre Rennes et le PSG au Parc des Princes ne passe pas au sein du club breton.
La commission des compétitions n’a au moins pas perdu de temps et a tranché dans l’affaire du match entre le PSG et Rennes. Faute de pouvoir présenter une pelouse praticable, et faute de trouver un stade de repli, le club de la capitale s’est mis en tort aux yeux de la Ligue. Une solution a rapidement été trouvée, puisque Rennes a accepté de recevoir cette affiche de la première journée de Ligue 1 et de remplir son stade en quelques jours, avec les contraintes liées à ce timing très serré.

Rennes déplore un manque à gagner financier

Le match s’est bien déroulé ce dimanche soir, et s’est même terminé sur un match 2-2. Mais la prochaine confrontation se déroulera bien au Parc des Princes, a fait savoir la Ligue. L’inversement du match est donc total, ce qui ne convient pas au Stade Rennais. Ce dernier va faire appel de cette décision devant le CNOSF, car la Ligue reconnait dans son communiqué que le PSG est en tort, et lui inflige même une amende de 150.000 euros. Et pourtant, c’est Rennes qui est impacté financièrement par ce changement de programme, les pertes financières d’un match organisé à la hâte étant évaluées à 500.000 euros.

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De son côté, Franck Haise a glissé un petit mot sur cette décision dans cette conférence de presse, préférant ne pas trop se mêler de ce dossier. « Il faut peut-être suivre la canicule au mois de mars. Je vais laisser le club répondre, c’est mieux. Mais voilà, il y aura peut-être une canicule au mois de mars… », a lancé le coach du club breton, pour qui tout le discours sur l’équité du championnat aurait été mis à la poubelle si un évènement exceptionnel avait provoqué cette inversion lors d’un match de championnat de la phase retour par exemple.
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OL : Michele Kang met neuf joueurs en vente

Quand t'en es cantonné à devoir mettre des ronds sur des licenciements à l'amiable pour les joueurs(DCC,Akouokou) le coach et son staff, c'est du blé en moins à mettre au pot. Elle doit fulminer M.Kang

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Non toi tu te déplaces, je suis en fauteuil roulant et je n'ai pas le permis. Tu chauffes tt le monde

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La vérité te fait tellement mal que tu crois devenir un homme derrière ton pc. Toi même tu sais que tu es un farfelu sans froc comme Fonseca : )

OL : 4,2ME par an pour ça, Paulo Fonseca scandalise Lyon

@ouatelse C'est exactement cela... suffit de regarder ces commentaires Je lui es posé plusieurs fois cette question : Qui il veut pr mettre en place de Paulo Fonseca ? C'est simple et clair; et je n'obtiens que ces réponse : Groupie, léchouille fan boy Clubisme entre autre... C'est un putain de con et mm pas sur qu'il soit pr l'OL en +. Tourner en rond sur PF, c'est pathologique.

OL : 4,2ME par an pour ça, Paulo Fonseca scandalise Lyon

Oui mais ce n'est pas une excuse il arrive a faire des choses enorme et a se saborder d'une maniere hallucinante .. c'est un entraineur que je n'aime pas du tout. Il a des choix catastrophique dans certains matchs ne supporte pas la pression ... N'a aucune lecture de match et decide de ses changements a l'avance et ne change pas ses plans quelque soit le resultat ... VICTOIRE dans les matchs décisifs? fin de saison 2024-2025 Mu tu te passes de matic qui est grand a de l'experience et tu met almeda en md 2 defenseurs qui rentre et tu prends 3 buts ... te reste 5 matchs tu peux jouer la 4eme place voir la 3eme tu perds 3 matchs sur 5 en faisant des équipes tu fais encore akouakou veretout contre st et comme si tu voulais perdre .. faut pas oublié qu'on doit l'europa uniquement grace a un miracle dans les arrets de jeu d'une autre equipe ... la saison derniere oui c'est vrai on pensait ne pas aller loin mais le recrutement a été reussi .. mais tu arrives a mettre endrick sur la gauche alors que de base il a été recruté pour etre dans l'axe et que ce n'est pas un travailleur ... et contre le celta contre le havre ... ben a 11 vs 10 tu gardes le meme système pour ... ne pas gagner .. contre toulouse tu perds 1-0 depuis la 10min t'attend la 66 pour le 1ere changement et alors qu'ils sont 10 tu changes rien et t'en prend un autre ... et tu fais des changement a la 82-83-88 ... 1 pts et on etait sur d'etre 4eme sans pression pour le match de lens .. et avec ce petit point on aurait été 3eme A un moment t'as presque l'impression qu'il le fait exprès

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