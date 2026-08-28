OM : Et maintenant Arsenal, ça sent le départ pour Paixao

L'Olympique de Marseille risque de perdre Igor Paixao pendant le sprint final du mercato estival. Alors que Sunderland a réussi à convaincre le Brésilien, Arsenal veut jouer les trouble-fêtes dans ce dossier chaud.

Ces derniers jours du mercato s'annoncent particulièrement chauds pour l' OM . A cause de finances déséquilibrées, le club de la Canebière n'a toujours pas pu se permettre de boucler des arrivées et a dû attaquer la nouvelle saison de Ligue 1 sans recrutement. Une situation délicate qui pourrait même empirer à cause de départs douloureux.

Alors que Bruno Genesio a donné un noyau de joueurs qu'il ne veut surtout pas perdre d'ici à la fin du marché des transferts, l'entraîneur phocéen est plus proche que jamais de voir Igor Paixao s'envoler vers d'autres contrées. Dernièrement, on apprenait que le Brésilien avait trouvé un accord personnel avec Sunderland, mais Arsenal a l'intention de s'immiscer dans la course.

Igor Paixao attire Arsenal

C'est en effet ce qu'affirme TEAMtalk, selon qui Arsenal a fait d'Igor Paixao une piste plus que sérieuse pour pallier le départ à venir de Gabriel Martinelli vers Al-Hilal. Les Gunners envisageaient déjà de recruter un nouvel ailier gauche, mais le départ de leur international brésilien les oblige à accélérer, alors qu'il ne reste que très peu de temps avant la fermeture définitive du mercato. Toutefois, aller au bout de cette opération ne sera pas chose aisée, car la situation de l'OM est particulièrement délicate.