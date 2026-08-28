OM : Et maintenant Arsenal, ça sent le départ pour Paixao
Igor Paixao

OM : Et maintenant Arsenal, ça sent le départ pour Paixao

OM28 août , 18:30
parQuentin Mallet
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L'Olympique de Marseille risque de perdre Igor Paixao pendant le sprint final du mercato estival. Alors que Sunderland a réussi à convaincre le Brésilien, Arsenal veut jouer les trouble-fêtes dans ce dossier chaud.
Ces derniers jours du mercato s'annoncent particulièrement chauds pour l'OM. A cause de finances déséquilibrées, le club de la Canebière n'a toujours pas pu se permettre de boucler des arrivées et a dû attaquer la nouvelle saison de Ligue 1 sans recrutement. Une situation délicate qui pourrait même empirer à cause de départs douloureux.
Alors que Bruno Genesio a donné un noyau de joueurs qu'il ne veut surtout pas perdre d'ici à la fin du marché des transferts, l'entraîneur phocéen est plus proche que jamais de voir Igor Paixao s'envoler vers d'autres contrées. Dernièrement, on apprenait que le Brésilien avait trouvé un accord personnel avec Sunderland, mais Arsenal a l'intention de s'immiscer dans la course.

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Igor Paixao attire Arsenal

C'est en effet ce qu'affirme TEAMtalk, selon qui Arsenal a fait d'Igor Paixao une piste plus que sérieuse pour pallier le départ à venir de Gabriel Martinelli vers Al-Hilal. Les Gunners envisageaient déjà de recruter un nouvel ailier gauche, mais le départ de leur international brésilien les oblige à accélérer, alors qu'il ne reste que très peu de temps avant la fermeture définitive du mercato. Toutefois, aller au bout de cette opération ne sera pas chose aisée, car la situation de l'OM est particulièrement délicate.
D'un côté, le club de la cité phocéenne est contraint de vendre pour renflouer les caisses et alléger sa masse salariale. D'un autre côté, comme l'a récemment indiqué Grégory Lorenzi en marge du tirage au sort de la Ligue Europa, vendre Igor Paixao ne permettrait même pas de recruter un remplaçant tant la situation est précaire. « Il y a encore beaucoup de possibilités bien évidemment, on a envie de garder nos meilleurs joueurs, on n’a pas envie de se démunir, mais il y a aussi des contraintes liées à l’aspect économique », a-t-il conclu. Arsenal est prévenu.
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Derniers commentaires

OM : Et maintenant Arsenal, ça sent le départ pour Paixao

Si Marseille fini pas dans les 3 premiers c est la cata .......😬😬😬😬😬

LOSC - PSG : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Un match pas facile.....

OL : « Je suis le meilleur », Fonseca répond aux critiques

si les chiffres le disent . Moi je l'ai longtemps soutenu mais avec le matos qu'il avait et sans les erreurs de casting ( surtout Anthanaké à la place de AMN l'OL serait en LDC ?

OL : « Je suis le meilleur », Fonseca répond aux critiques

si les chiffres le disent . Moi je l'ai longtemps soutenu mais avec le matos qu'il avait et sans les erreurs de casting ( surtout Anthanaké à la place de AMN l'OL serait en LDC ?

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si les chiffres le disent . Moi je l'ai longtemps soutenu mais avec le matos qu'il avait et sans les erreurs de casting ( surtout Anthanaké à la place de AMN l'OL serait en LDC ?

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