Barcola à Liverpool samedi, le PSG donne le feu vert

Bradley Barcola va à peine pouvoir dire au revoir à ses coéquipiers, qui sont partis à Lille pour le match de ce vendredi soir. L'ailier du PSG décolle samedi pour Liverpool.

Il n’y a pas encore d’accord officiel, mais c’est tout comme pour Bradley Barcola. L’ailier parisien ne portera plus le maillot du PSG, et attendait le feu vert de son club pour rejoindre Liverpool. A priori, dans la journée de ce vendredi, l’ancien lyonnais a obtenu l’autorisation de s’envoler pour l’Angleterre ce samedi, alors que les derniers détails de son transfert sont en passe d’être réglés.

Barcola à Liverpool ce samedi

Liverpool et le PSG sont tombés d’accord pour un transfert de 140 millions d’euros bonus compris, même si des divergences existent selon les sources sur le montant global de l’opération. En tout cas, c’est ce week-end que l’un des transferts de l’été va connaitre son épilogue. Ce sera le plus gros transfert jamais réalisé pour un joueur quittant la Ligue 1 , loin devant la vente de Neymar à Al-Hilal en 2023 pour 90 millions d’euros.

Ce samedi, Bradley Barcola sera donc à Anfield, lui qui a trouvé de longue date un accord pour les contours de son contrat avec les Reds. Mais même à ce niveau, les derniers détails ne sont pas finalisés, et L’Equipe explique qu’il sera surtout sur place pour valider les derniers points de son contrat, et se préparer à passer la visite médicale dès que l’accord entre les deux clubs sera total.

Le double vainqueur de la Ligue des Champions pourra ensuite revêtir son nouveau maillot et voir s’il peut s’imposer dans le meilleur championnat du monde, où il sera attendu par tout un club pour essayer de faire oublier le départ de Mohamed Salah.

De son côté, le PSG laisse partir un joueur qui comptait aux yeux de Luis Enrique, même si l’entraineur espagnol n’en faisait pas toujours un titulaire dans les grands rendez-vous. Mais surtout, avec sa décision au printemps de refuser de prolonger à Paris, il s’est lui-même ouvert la porte à un départ qui est devenu inéluctable à la fin du Mondial quand il a réitéré son désir de ne pas prolonger.