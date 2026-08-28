OL : 4,2ME par an pour ça, Paulo Fonseca scandalise Lyon

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais est au cœur de la tempête après l'échec de son équipe dans la quête d'une place en Ligue des champions. Paulo Fonseca commence à sérieusement agacer tout le monde, et les langues se délient.

Les supporters de l'OL ont pris un énorme coup sur la tête mercredi soir avec la défaite de leur équipe préférée face à Fenerbahçe. Un résultat qui prive Lyon de Ligue des champions alors que cette dernière tendait clairement les bras au club de Michele Kang après le 1-1 à l'aller à Istanbul. Désormais, il va falloir digérer tout cela et peut-être que le tirage au sort de l'Europa League, ce vendredi, y contribuera, mais ce n'est pas certain. Longtemps épargné, Paulo Fonseca l'a bien compris, il n'est désormais plus intouchable. Apparu très énervé en conférence de presse après l'élimination de son équipe, l'entraîneur portugais de l'Olympique Lyonnais n'échappe désormais plus aux critiques très vives. C'est notamment le cas d'Arnaud Clément, journaliste du Progrès qui ne masque pas une certaine désolation.

Fonseca et l'OL, ça se tend

Pour notre confrère, qui suit au quotidien l'actualité de l'OL et vit donc cela de l'intérieur, Paulo Fonseca montre ses limites et adopte une attitude qui n'est pas à la hauteur. « Aux yeux du grand public, il est désormais plus que jamais celui qui ne sait pas changer le cours des choses quand ça frotte fort, celui qui s’est obstiné avec Akouokou contre Manchester United, celui qui a maintenu Ainsley Maitland-Niles dans le confort depuis plus d’un an malgré ses absences. Celui qui sort le parapluie dans des artifices de communication ou perd son calme quand l’affaire tourne mal », balance le journaliste, qui estime cependant que Paulo Fonseca a tout de même le mérite de lancer des jeunes dans le grand bain avec une certaine réussite.

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Mais du côté de l'Olympique Lyonnais, on attend un peu plus que cela de la part de l'entraîneur, lequel touche tout de même 350.000 euros par mois. Et si pour l'instant Paulo Fonseca n'est pas en danger, d'autant que son contrat s'achève en juin prochain, rien ne dit pour l'instant que l'OL va se précipiter pour le prolonger.