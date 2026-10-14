OL : Himbert prend un coup de matraque sur la tête

Présenté comme l'un des joueurs d'avenir du côté de l'Olympique Lyonnais, Rémi Himbert n'a joué que 63 minutes en Ligue 1, l'attaquant de 18 ans passant l'essentiel de son temps avec l'équipe de National 2 de l'OL. Et Paulo Fonseca n'a pas l'intention de lui faire de cadeau.

En mars dernier, Rémi Himbert se faisait connaître du grand public en claquant un but au Vélodrome contre l'OM, le jeune attaquant formé à l'OL célébrant sa réalisation comme Memphis Depay l'avait fait avant lui avec Lyon. Même si finalement Marseille s'était imposé, l'attitude de Rémi Himbert avait fait le bonheur des fans rhodaniens. Promis à un grand avenir, le natif de Saint-Avold connaît un gros trou d'air depuis le début de la saison, puisqu'il fait désormais le bonheur de la réserve de l'Olympique Lyonnais en National 2 plus que de la formation de Paulo Fonseca en Ligue 1. Alors que Loïs Openda est blessé, l'entraîneur de l'OL ne semble pas avoir une confiance absolue en Rémi Himbert. Et ce mercredi, le technicien portugais a mis encore une fois les choses au point.

L'OL attend plus de Rémi Himbert

Pour Paulo Fonseca, Rémi Himbert doit lui prouver qu'il mérite sa chance, ce qui n'est visiblement pas le cas actuellement. « Rémi doit continuer à travailler et saisir les opportunités qui se présentent à lui. C'est ce que doivent faire les joueurs lorsqu'ils n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Quand il aura sa chance, il devra montrer qu'il mérite de jouer davantage. C'est un joueur qui travaille bien, mais nous n'avons pas toujours la possibilité de l'emmener avec nous. Je l'apprécie beaucoup, mais lorsque nous composons les groupes, nous devons faire des choix. Il doit être patient, continuer à travailler et prouver qu'il mérite davantage d'opportunités », a prévenu l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais lorsque la situation de son attaquant de 18 ans a été évoquée.