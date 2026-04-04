OL : Greif attendu au tournant contre Angers

L'OL se déplace sur la pelouse d'Angers ce dimanche en Ligue 1. Les Gones ont absolument besoin de repartir avec des points, et Dominik Greif pourrait être déterminant dans cette quête face au SCO.

L'Olympique Lyonnais traverse une zone de turbulences et serait bien inspiré de remporter un match en Ligue 1. Le top 4 est désormais menacé pour des Gones en difficulté physique. Ce dimanche, les hommes de Paulo Fonseca devront en plus gérer un déplacement compliqué sur la pelouse du SCO d'Angers.

Si l' OL espère retrouver une belle efficacité devant le but, il faudra également que Dominik Greif soit à son meilleur niveau. Pour l'instant, le portier slovaque se montre très efficace. Mais l'OL devra aussi se méfier de son futur adversaire à Angers, Hervé Koffi, également en grande forme et qui pourrait rapporter des points à sa formation.

Deux gardiens de but très précieux

Ces dernières heures, le média Olympique et Lyonnais rappelle que les deux portiers comptent déjà 9 clean sheets chacun cette saison en Ligue 1, de quoi figurer dans le top 5 du championnat. Le gardien de l'OL s’avère être une très belle pioche du dernier mercato rhodanien. À Angers, il aura une nouvelle opportunité de montrer toute l’étendue de son talent.

Il en va de même pour Hervé Koffi, qui continue de se confirmer comme une valeur sûre du championnat de France. 12e de Ligue 1, le SCO peut jouer libéré en cette fin de saison, et il le doit en grande partie à son gardien burkinabé.

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Cette saison, l'OL a encaissé 29 buts, tandis qu'Angers en a concédé 37. Sur le papier, cet affrontement s’annonce donc assez ouvert et prometteur. Les Gones n’ont pas d’autre choix que de jouer l’offensive, d’autant que la concurrence derrière eux pousse fort pour tenter de leur chiper la 4e place. Chaque point compte dans cette fin de saison, et Lyon devra combiner solidité défensive et efficacité offensive pour espérer repartir avec les trois points d’Angers.