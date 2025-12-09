OL : Govou a une terrible nouvelle pour Lyon

L'OL a chuté ce dimanche soir sur la pelouse du FC Lorient en Ligue 1. Une contre-performance qui inquiète pas mal certains fans et observateurs rhodaniens.

L'Olympique Lyonnais connaît une période de moins bien en Ligue 1 depuis quelque temps. La nouvelle défaite en championnat sur la pelouse du FC Lorient ce dimanche soir a plongé un peu plus les Gones dans l'incertitude. L' OL affiche en plus de ça une frustration qui n'aide pas vraiment le collectif de Paulo Fonseca. L'équipe rhodanienne va avant tout devoir retrouver de la sérénité et accepter son nouveau statut d'équipe en reconstruction. Ce n'est pas Sidney Govou qui dira le contraire.

Govou réaliste pour l'OL

Lors d'une chronique pour Le Progrès, l'ancien Lyonnais est en effet revenu sur la défaite lyonnaise à Lorient, tout en espérant voir Paulo Fonseca enfin trouver son équipe-type : « Lyon est redescendu d’un étage. Quand tout le monde n’est pas à 100 %, ça devient vite plus compliqué.

J’ai aussi l’impression que Fonseca peine à trouver son onze type. Certes, il y a des changements liés à l’enchaînement des rencontres mais Lyon n’est pas une équipe qui a l’ambition de finir dans les trois premiers. Il doit prendre le plus de points le plus vite possible, quand tout le monde est là, plutôt que de gérer une hypothétique fin de saison, au contraire de Paris, Marseille ou Lille. L’OL doit accepter d’être une équipe moyenne ».

L'OL est tout de même 5e de Ligue 1 après 15 journées disputées. Un bilan honorable au vu des nouveaux moyens limités du club. Les hommes de Paulo Fonseca ont encore quelques matchs à disputer avant la fin de l'année. Il faudra finir de la meilleure des façons afin de laisser en vie de beaux objectifs pour 2026. A noter que cet hiver, les Lyonnais devraient en plus compter sur le renfort d'un joueur comme Endrick, ce qui n'est pas anodin...