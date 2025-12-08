L'OL en colère, un joueur a trahi Lyon

L'expulsion de Maitland-Niles en première période du match perdu par l'OL (1-0) à Lorient a tout changé. De quoi provoquer une réaction surprenante de Corentin Tolisso à l'encontre de son coéquipier.

On ignore si c'est un tournant de la saison ou pas, mais ce lundi l'Olympique Lyonnais compte désormais cinq points de retard sur Lille et Marseille au classement de Ligue 1 La défaite de l'OL à Lorient marque un vrai coup d'arrêt et si elle n'explique pas tout, l'expulsion d'Ainsley Maitland-Niles juste avant la pause a pesé lourd dans ce résultat final. Déjà averti quelques minutes avant par Mathieu Vernice, le joueur anglais a commis une nouvelle faute stupide, et l'arbitre n'a pas hésité à lui donner un nouvel avertissement synonyme d'expulsion. De quoi faire craquer Corentin Tolisso, fou de rage non pas contre l'arbitre mais contre son propre coéquipier. Ce qui a donné lieu à une scène assez ahurissante.

Retenu par d'autres joueurs lyonnais (notre photo), le capitaine de l'Olympique Lyonnais a compris que cette expulsion était de trop et que Maitland-Niles venait tout simplement de tuer le match. Puisque dans les cinq minutes entre le premier carton joueur du défenseur anglais et le second, Pagis avait ouvert le score pour les Merlus. De quoi justifier l'énorme colère de Corentin Tolisso à l'encontre de son coéquipier. Même si après le match, le milieu de terrain français n'a pas voulu en rajouter sur ce sujet déjà brûlant, c'est Paulo Fonseca, de retour sur le banc de touche de l'OL, qui s'en est chargé.

Paulo Fonseca se fâche très fort