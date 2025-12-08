ICONSPORT_279346_0075
Corentin Tolisso retenu par un coéquipier après l'expulsion de Maitland-Niles

L'OL en colère, un joueur a trahi Lyon

OL08 déc. , 7:40
parClaude Dautel
9
L'expulsion de Maitland-Niles en première période du match perdu par l'OL (1-0) à Lorient a tout changé. De quoi provoquer une réaction surprenante de Corentin Tolisso à l'encontre de son coéquipier.
On ignore si c'est un tournant de la saison ou pas, mais ce lundi l'Olympique Lyonnais compte désormais cinq points de retard sur Lille et Marseille au classement de Ligue 1. La défaite de l'OL à Lorient marque un vrai coup d'arrêt et si elle n'explique pas tout, l'expulsion d'Ainsley Maitland-Niles juste avant la pause a pesé lourd dans ce résultat final. Déjà averti quelques minutes avant par Mathieu Vernice, le joueur anglais a commis une nouvelle faute stupide, et l'arbitre n'a pas hésité à lui donner un nouvel avertissement synonyme d'expulsion. De quoi faire craquer Corentin Tolisso, fou de rage non pas contre l'arbitre mais contre son propre coéquipier. Ce qui a donné lieu à une scène assez ahurissante.
Retenu par d'autres joueurs lyonnais (notre photo), le capitaine de l'Olympique Lyonnais a compris que cette expulsion était de trop et que Maitland-Niles venait tout simplement de tuer le match. Puisque dans les cinq minutes entre le premier carton joueur du défenseur anglais et le second, Pagis avait ouvert le score pour les Merlus. De quoi justifier l'énorme colère de Corentin Tolisso à l'encontre de son coéquipier. Même si après le match, le milieu de terrain français n'a pas voulu en rajouter sur ce sujet déjà brûlant, c'est Paulo Fonseca, de retour sur le banc de touche de l'OL, qui s'en est chargé.

Paulo Fonseca se fâche très fort

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais n'a pas du tout apprécié le comportement de Maitland-Niles, coupable de deux fautes stupides. Et selon Le Progrès, en interne les responsables de l'OL sont également remontés contre le joueur anglais. « Les dirigeants lyonnais étaient partagés entre frustration, déception, et colère aussi vis-à-vis de l’indiscipline de leur joueur », confie le quotidien régional, qui précise qu'Ainsley Maitland-Niles a été le premier joueur lyonnais à quitter le vestiaire, filant directement vers le bus la tête baissée.
9
Articles Recommandés
ICONSPORT_254475_0313
PSG

PSG : Liverpool fait l'offre du siècle pour Désiré Doué

ICONSPORT_278616_0020
OL

L’OL au bord du gouffre, Vincent Duluc sème la panique

ICONSPORT_279373_0015
Liga

Xabi Alonso menacé, réunion d'urgence à Madrid !

ICONSPORT_266745_0131
OM

OM : Balerdi vendu pour 25ME, c'est brûlant

Fil Info

12:30
PSG : Liverpool fait l'offre du siècle pour Désiré Doué
12:10
L’OL au bord du gouffre, Vincent Duluc sème la panique
11:50
Xabi Alonso menacé, réunion d'urgence à Madrid !
11:30
OM : Balerdi vendu pour 25ME, c'est brûlant
11:00
Kanté et Stassin à Paris, Antoine Arnault frappe fort
10:30
L'OM débarque, la Belgique redoute les Ultras de l'OL
10:00
Caen : Le clan Mbappé veut fapper très fort
9:40
L1 : Thauvin et deux stars du PSG dans l'équipe type
9:20
Endrick expulsé, il quitte Madrid sur un coup d'éclat

Derniers commentaires

Endrick expulsé, il quitte Madrid sur un coup d'éclat

Ont est sur article estampillé Strasbourg et Monaco?

OM : La Provence dégomme De Zerbi

Quand tu joues une seule mi-temps comme contre Lille, la faute en revient uniquement aux joueurs pour moi. Ça c'est certain.

L'OM vise un transfert historique à 100ME

Bah en fait cet été ce sera 30% pour MU, l'OM ayant négocié un rachat de 10% par saison supplémentaire. l'OM touchera 70 m ce qui n'est pas négligeable et MU 30 m

L’OL au bord du gouffre, Vincent Duluc sème la panique

Non, mais ils vont faire un grand pas en avant !

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

" Le ballon est rond pour tlm " : Et c'est là justement le point névralgique de notre discussion en fait : Met un Busquet ou un Tigana ou un Giresse ou un Pirlo face à nos bulldozer Bakayoko and co , et tu verras pour qui le ballon semble le plus rond. La 3F à misé sur le bulldozer face à un haut technicien. On a les résultats c'est une chose. Mais l'Espagne aussi en a. À la fin, à 2 sélections avec des résultats identiques, comment tu peux les différencier ? Par le style, la fluidité, la technique, les mouvements des joueurs... Et pour tout ça, c'est bien plus facile si tu es technique qu'un bulldozer...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading