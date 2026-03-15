Lens bat un record qui fait enrager Pierre Sage

Battu à Lorient samedi après-midi (2-1), le RC Lens a battu un record dont Pierre Sage se serait bien passé et qui montre que son équipe a éprouvé des difficultés sur le plan offensif.

Le RC Lens avait l’occasion de frapper un grand coup dans la course au titre, samedi sur la pelouse de Lorient. Les Sang et Or pouvaient prendre la tête du championnat en cas de victoire, profitant du match reporté entre le PSG et Nantes. Mais les hommes de Pierre Sage se sont finalement faits surprendre par des Merlus épatants depuis quelques semaines. Battus 2-1, les coéquipiers de Florian Thauvin ont notamment fait preuve d’une trop grosse inefficacité sur le plan offensif pour espérer mieux.

Une statistique met en avant les manques du RC Lens dans ce domaine, samedi au stade du Moustoir. Lens a battu un record européen avec… 58 centres, en un seul match. Autant de centres pour rien puisque le Racing n’a pas marqué sur ce genre de situation. De quoi faire déprimer Pierre Sage, qui adore utiliser la largeur et voir son équipe beaucoup centrer. Mais qui aimerait certainement que cela aboutisse sur plus de danger pour l’adversaire.

Un record de centres... pour rien

« Les chiffres montrent que le plus important, c’est le résultat. On a manqué de présence, on a manqué aussi de coordination sur les côtés pour faire d’autres différences que les centres. C’est une un bon rappel à l’ordre comme quoi tous les matchs se joue, tous les matchs sont importants et toutes les équipes vendent chèrement leur peau (…) On est toujours sur notre chemin et ce qui s’est passé aujourd’hui doit être utilisé, on n’a pas l’habitude de ça » a notamment analysé Pierre Sage, toujours très juste et plein de lucidité au moment d’analyser les mésaventures de son équipe. Reste maintenant à voir si les joueurs du RC Lens parviendront à régler la mire, sur les centres mais aussi sur les frappes, dès la semaine prochaine à l’occasion de la réception du SCO d’Angers vendredi prochain.