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Lens bat un record qui fait enrager Pierre Sage

Lens15 mars , 11:30
parCorentin Facy
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Battu à Lorient samedi après-midi (2-1), le RC Lens a battu un record dont Pierre Sage se serait bien passé et qui montre que son équipe a éprouvé des difficultés sur le plan offensif.
Le RC Lens avait l’occasion de frapper un grand coup dans la course au titre, samedi sur la pelouse de Lorient. Les Sang et Or pouvaient prendre la tête du championnat en cas de victoire, profitant du match reporté entre le PSG et Nantes. Mais les hommes de Pierre Sage se sont finalement faits surprendre par des Merlus épatants depuis quelques semaines. Battus 2-1, les coéquipiers de Florian Thauvin ont notamment fait preuve d’une trop grosse inefficacité sur le plan offensif pour espérer mieux.
Une statistique met en avant les manques du RC Lens dans ce domaine, samedi au stade du Moustoir. Lens a battu un record européen avec… 58 centres, en un seul match. Autant de centres pour rien puisque le Racing n’a pas marqué sur ce genre de situation. De quoi faire déprimer Pierre Sage, qui adore utiliser la largeur et voir son équipe beaucoup centrer. Mais qui aimerait certainement que cela aboutisse sur plus de danger pour l’adversaire.

Un record de centres... pour rien

« Les chiffres montrent que le plus important, c’est le résultat. On a manqué de présence, on a manqué aussi de coordination sur les côtés pour faire d’autres différences que les centres. C’est une un bon rappel à l’ordre comme quoi tous les matchs se joue, tous les matchs sont importants et toutes les équipes vendent chèrement leur peau (…) On est toujours sur notre chemin et ce qui s’est passé aujourd’hui doit être utilisé, on n’a pas l’habitude de ça » a notamment analysé Pierre Sage, toujours très juste et plein de lucidité au moment d’analyser les mésaventures de son équipe. Reste maintenant à voir si les joueurs du RC Lens parviendront à régler la mire, sur les centres mais aussi sur les frappes, dès la semaine prochaine à l’occasion de la réception du SCO d’Angers vendredi prochain.
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pourquoi tout de suite une reponse de connard? regarde les taux de chomage qui sont presques identiques...... T ES qd meme un sacré champion toi. change rien.

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C'est sur que qu'a Marseille, les gens ne travaillent pas là bas.... Ça vit des allocs etc.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Monaco
4326134945378
6
Rennes
4325127642357
7
LOSC Lille
4125125838326
8
Lorient
372691073740-3
9
Strasbourg
3625106940319
10
Brest
3626106103436-2
11
Angers SCO
322695122332-9
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Nice
272676133248-16
15
Le Havre
262568112032-12
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

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