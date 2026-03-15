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Ludovic Ajorque

L1 : Ludovic Ajorque élu joueur du mois de février

Ligue 115 mars , 11:21
parMehdi Lunay
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Auteur de trois buts en quatre matchs dans le mois, dont un doublé contre l'OM, Ludovic Ajorque a été élu joueur du mois de février par l'UNFP. L'attaquant de Brest a dominé le Strasbourgeois Joaquin Panichelli et le Monégasque Folarin Balogun, eux aussi nommés. Il succède au Lyonnais Endrick, élu pour décembre-janvier.
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Derniers commentaires

L1 : Lens va s'écrouler, l'OM croit au miracle

Tu veux qu'on parle du CV de nanar l'escroc 😂😂 Vous êtes des merdes, c'est tes propres supporters qui le disent 😂😂🐐🐐

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T'es ce qu'on appelle un guignol sweet

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Coupe d europe 1993 champion 2010 cup 1989 sûrement encore la faute du Qatar.... 🙄🙄🙄🙄🙄🙄

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pourquoi tout de suite une reponse de connard? regarde les taux de chomage qui sont presques identiques...... T ES qd meme un sacré champion toi. change rien.

OL-Celta Vigo : La billetterie lyonnaise en déprime

C'est sur que qu'a Marseille, les gens ne travaillent pas là bas.... Ça vit des allocs etc.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Monaco
4326134945378
6
Rennes
4325127642357
7
LOSC Lille
4125125838326
8
Lorient
372691073740-3
9
Strasbourg
3625106940319
10
Brest
3626106103436-2
11
Angers SCO
322695122332-9
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Nice
272676133248-16
15
Le Havre
262568112032-12
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

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