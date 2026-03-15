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Roberto De Zerbi

OM : De Zerbi allait trop loin, Rongier raconte

OM15 mars , 11:00
parEric Bethsy
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Avant son départ au Stade Rennais l’été dernier, Valentin Rongier n’était pas mécontent d’évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi. Au contraire, l’ancien milieu de l’Olympique de Marseille appréciait le côté pointilleux de l’entraîneur italien.
Malgré son attachement à l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi a préféré jeter l’éponge en accord avec ses dirigeants. Le prédécesseur d’Habib Beye ne se sentait plus en mesure de relancer une équipe incapable d’enchaîner les bonnes performances. L’Italien a peut-être senti que son message ne passait plus auprès de son groupe.
Il faut dire que l’ancien manager de Brighton travaille avec des méthodes assez particulières. A la Commanderie, il n’était pas rare d’assister aux coups de gueule du technicien qui n’a pas laissé Valentin Rongier insensible. Parti l’été dernier, le milieu du Stade Rennais a connu 19 entraîneurs depuis le début de sa carrière. Mais l’ancien Marseillais n’a jamais connu un coach aussi pointilleux dans les séances d’entraînement. « L’entraîneur qui m’a le plus marqué footballistiquement ? Dans le souci du détail et de la tactique, personne ne peut égaler Roberto De Zerbi », a répondu le capitaine des Rouge et Noir au journal L’Equipe.
Parfois, c'est vraiment exagéré
- Valentin Rongier
« Il est marquant pour tous les joueurs qui travaillent avec lui. Il vit foot, en fait. Il ne fait que ça, que ça, que ça. Exemple : à l'entraînement, on va travailler un circuit de passes, il demande à ses milieux de décrocher dans le bon timing et dans une zone très précise. Si tu es en retard d'une demi-seconde et qu'au lieu d'être ici, tu es là, il va stopper le jeu. Ça se joue à 30 centimètres. Parfois, c'est vraiment exagéré. Mais ça va avec son personnage. Je n'ai jamais vu un mec aussi passionné », a avoué Valentin Rongier, que Roberto De Zerbi souhaitait conserver à Marseille.
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pourquoi tout de suite une reponse de connard? regarde les taux de chomage qui sont presques identiques...... T ES qd meme un sacré champion toi. change rien.

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C'est sur que qu'a Marseille, les gens ne travaillent pas là bas.... Ça vit des allocs etc.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Monaco
4326134945378
6
Rennes
4325127642357
7
LOSC Lille
4125125838326
8
Lorient
372691073740-3
9
Strasbourg
3625106940319
10
Brest
3626106103436-2
11
Angers SCO
322695122332-9
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Nice
272676133248-16
15
Le Havre
262568112032-12
16
Auxerre
192647151936-17
17
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18
Metz
132534182256-34

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