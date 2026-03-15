OM : De Zerbi allait trop loin, Rongier raconte

Avant son départ au Stade Rennais l’été dernier, Valentin Rongier n’était pas mécontent d’évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi. Au contraire, l’ancien milieu de l’Olympique de Marseille appréciait le côté pointilleux de l’entraîneur italien.

Malgré son attachement à l’Olympique de Marseille , Roberto De Zerbi a préféré jeter l’éponge en accord avec ses dirigeants. Le prédécesseur d’Habib Beye ne se sentait plus en mesure de relancer une équipe incapable d’enchaîner les bonnes performances. L’Italien a peut-être senti que son message ne passait plus auprès de son groupe.

Il faut dire que l’ancien manager de Brighton travaille avec des méthodes assez particulières. A la Commanderie, il n’était pas rare d’assister aux coups de gueule du technicien qui n’a pas laissé Valentin Rongier insensible. Parti l’été dernier, le milieu du Stade Rennais a connu 19 entraîneurs depuis le début de sa carrière. Mais l’ancien Marseillais n’a jamais connu un coach aussi pointilleux dans les séances d’entraînement. « L’entraîneur qui m’a le plus marqué footballistiquement ? Dans le souci du détail et de la tactique, personne ne peut égaler Roberto De Zerbi », a répondu le capitaine des Rouge et Noir au journal L’Equipe.

Parfois, c'est vraiment exagéré - Valentin Rongier

« Il est marquant pour tous les joueurs qui travaillent avec lui. Il vit foot, en fait. Il ne fait que ça, que ça, que ça. Exemple : à l'entraînement, on va travailler un circuit de passes, il demande à ses milieux de décrocher dans le bon timing et dans une zone très précise. Si tu es en retard d'une demi-seconde et qu'au lieu d'être ici, tu es là, il va stopper le jeu. Ça se joue à 30 centimètres. Parfois, c'est vraiment exagéré. Mais ça va avec son personnage. Je n'ai jamais vu un mec aussi passionné », a avoué Valentin Rongier, que Roberto De Zerbi souhaitait conserver à Marseille.