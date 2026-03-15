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OL-Celta Vigo : La billetterie lyonnaise en déprime

OL15 mars , 10:30
parMehdi Lunay
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L'Olympique Lyonnais va vivre une semaine excitante avec la réception du Celta Vigo en huitième de finale retour de Ligue Europa avant celle de Monaco en Ligue 1. Néanmoins, le match européen peine à remplir le Groupama Stadium.
Avec une cascade de blessures et des résultats en déclin, l'Olympique Lyonnais ne vit pas ses meilleures heures de la saison. Toutefois, les supporters rhodaniens peuvent vibrer plus que jamais en ce moment. Les Gones viennent de démarrer la phase à élimination directe en Ligue Europa. Ils affrontent le Celta Vigo dans un huitième de finale très ouvert, à l'instar de leur tableau dans cette C3. Après un nul (1-1) encourageant en Espagne, l'OL a l'avantage de recevoir le match retour pour décrocher sa place en quart de finale.

OL-Vigo n'attire pas les foules

Cependant, pas sûr que le Groupama Stadium joue son rôle de 12e homme jeudi soir. Le stade basé à Décines-Charpieu va sonner creux. L'enceinte ne sera ouverte qu'à 46 700 personnes maximum. Mais, cette capacité réduite est loin d'être atteinte selon les informations du Progrès. Le quotidien rhônalpin évoque une billetterie « en souffrance » où plus de 10 000 places sont toujours disponibles. La programmation de la rencontre ne favorise pas l'engouement du public.
La réception du Celta Vigo a lieu jeudi soir à 18h45. Un horaire peu séduisant pour les travailleurs et les familles surtout avec un stade aussi éloigné du centre-ville que le Groupama Stadium. Pour s'en convaincre, il suffit de voir le succès des ventes pour OL-Monaco le dimanche suivant à 15h. Dans une capacité quasi normale, l'enceinte affiche presque complet pour ce choc crucial dans la course au podium. Pour changer la donne jeudi, l'OL a décidé de rouvrir le virage sud supérieur avec des tickets à 25 euros. C'est la dernière chance pour redonner une ambiance européenne au Groupama Stadium.
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L1 : Lens va s'écrouler, l'OM croit au miracle

Tu veux qu'on parle du CV de nanar l'escroc 😂😂 Vous êtes des merdes, c'est tes propres supporters qui le disent 😂😂🐐🐐

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T'es ce qu'on appelle un guignol sweet

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Coupe d europe 1993 champion 2010 cup 1989 sûrement encore la faute du Qatar.... 🙄🙄🙄🙄🙄🙄

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pourquoi tout de suite une reponse de connard? regarde les taux de chomage qui sont presques identiques...... T ES qd meme un sacré champion toi. change rien.

OL-Celta Vigo : La billetterie lyonnaise en déprime

C'est sur que qu'a Marseille, les gens ne travaillent pas là bas.... Ça vit des allocs etc.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Monaco
4326134945378
6
Rennes
4325127642357
7
LOSC Lille
4125125838326
8
Lorient
372691073740-3
9
Strasbourg
3625106940319
10
Brest
3626106103436-2
11
Angers SCO
322695122332-9
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Nice
272676133248-16
15
Le Havre
262568112032-12
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

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