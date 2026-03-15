OL-Celta Vigo : La billetterie lyonnaise en déprime

L'Olympique Lyonnais va vivre une semaine excitante avec la réception du Celta Vigo en huitième de finale retour de Ligue Europa avant celle de Monaco en Ligue 1. Néanmoins, le match européen peine à remplir le Groupama Stadium.

Avec une cascade de blessures et des résultats en déclin, l' Olympique Lyonnais ne vit pas ses meilleures heures de la saison. Toutefois, les supporters rhodaniens peuvent vibrer plus que jamais en ce moment. Les Gones viennent de démarrer la phase à élimination directe en Ligue Europa. Ils affrontent le Celta Vigo dans un huitième de finale très ouvert, à l'instar de leur tableau dans cette C3. Après un nul (1-1) encourageant en Espagne, l'OL a l'avantage de recevoir le match retour pour décrocher sa place en quart de finale.

OL-Vigo n'attire pas les foules

Cependant, pas sûr que le Groupama Stadium joue son rôle de 12e homme jeudi soir. Le stade basé à Décines-Charpieu va sonner creux. L'enceinte ne sera ouverte qu'à 46 700 personnes maximum. Mais, cette capacité réduite est loin d'être atteinte selon les informations du Progrès. Le quotidien rhônalpin évoque une billetterie « en souffrance » où plus de 10 000 places sont toujours disponibles. La programmation de la rencontre ne favorise pas l'engouement du public.

La réception du Celta Vigo a lieu jeudi soir à 18h45. Un horaire peu séduisant pour les travailleurs et les familles surtout avec un stade aussi éloigné du centre-ville que le Groupama Stadium. Pour s'en convaincre, il suffit de voir le succès des ventes pour OL-Monaco le dimanche suivant à 15h. Dans une capacité quasi normale, l'enceinte affiche presque complet pour ce choc crucial dans la course au podium. Pour changer la donne jeudi, l'OL a décidé de rouvrir le virage sud supérieur avec des tickets à 25 euros. C'est la dernière chance pour redonner une ambiance européenne au Groupama Stadium.