OL : Ghezzal annoncé titulaire à la place d’Endrick

Paulo Fonseca ne veut pas connaitre 10 matchs sans victoire avec l'OL, et l'entraineur portugais a décidé de changer beaucoup de choses pour le match face à Lorient de ce dimanche soir.

Paulo Fonseca a décidé de frapper fort pour essayer de mettre un terme à la très mauvaise série de son équipe. L’OL n’y arrive plus et voit les places européennes lui échapper en cette fin de saison. Le match contre Lorient a tout de celui de la dernière chance et l’entraineur portugais l’a bien compris. Décevant lors des derniers matchs, un peu perdu sur le terrain et très peu efficace dans ses tentatives lointaines, Endrick est bien parti pour faire les frais de sa méforme actuelle. Selon les informations du site Olympique et Lyonnais, c’est Rachid Ghezzal qui va débuter la rencontre en faux 9, pour faire suite à sa rentrée intéressante contre Angers.

Une décision forte car elle ne permet pas de relancer un joueur comme Roman Yaremchuk, qui ne convainc visiblement personne à Lyon. Rien n’est définitif, mais l’OL cherche clairement la bonne carburation en cette fin de saison, et doit surtout se passer des services de Pavel Sulc, son trublion offensif qui réglait bien des problèmes en attaque. Cette mise sur le banc de Endrick, qui était déjà évoquée dans L’Equipe ce dimanche matin, sonne en tout cas comme un avertissement sérieux à l’international brésilien dont le rendement est décevant et qui pourrait perdre du temps de jeu s’il ne se réveille pas.

Cela pourrait en tout cas coûter cher financièrement, car dans son contrat de prêt convenu avec le Real Madrid, il est prévu que des versements complémentaires interviennent à chaque palier de matchs non disputés par Endrick sous le maillot de l’OL. Ce n’est toutefois pas le souci de Paulo Fonseca, qui essaye d’enfin mettre fin à cette série de 9 matchs sans victoire.