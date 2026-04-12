OL : Ghezzal annoncé titulaire à la place d’Endrick

DD n’a finalement que 2 trophées avec l’EdF avec un jeu fermé et alors qu’il a eu un nombre et un niveau de joueurs vraiment incroyables … 🤔🇵🇹🇧🇷🇺🇦🇫🇷
Ça pourra pas être pire que endrik
De la 3è à la 8è place , plus personne n’a le droit à l’horreur … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Nous on va peut-être vers notre 14 eme titres et une seconde étoile !!!! Le vrai adversaire de l om c est lyon nous maintenant c est plus des chelsea Liverpool barca.. l om c était sympa annee 90 mais c est tres loin maintenant...deja qu il finisse second .
Il sort celui qui a trop de pression … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|53
|29
|16
|5
|8
|49
|34
|15
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|29
|10
|7
|12
|39
|39
|0
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|29
|9
|6
|14
|25
|39
|-14
|29
|29
|6
|11
|12
|24
|37
|-13
|28
|29
|7
|7
|15
|34
|56
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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