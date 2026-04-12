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OL - Lorient : Les compos probables

Ligue 112 avr. , 12:45
parCorentin Facy
1
Match à 20h45 sur Ligue1+
Compo probable de l'OL :
Greif, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner, Morton, Mangala, Endrick, Nartey, Moreira, Yaremchuk
Compo probable de Lorient :
Mvogo, Faye, Adjei, Meïté, Kouassi, Cadiou, Avom Ebong, Le Bris, Pagis, Makengo, Dieng

Ligue 1

12 avril 2026 à 20:45
Olympique Lyonnais
20:45
Lorient
1
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Derniers commentaires

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9 matchs pr 1 but / 1 passe dé

L1 : Thauvin encore élu joueur du mois

Lens peut lui dire merci pour cette saison. Ou ira t'il la saison prochaine ? Je serais lui,je resterais la bas

OL - Lorient : Les compos probables

Vue la composition... Je dirais Bon chance. La pression est sur vous ce week-end 👊⚽

L'OL montre la sortie au flop Roman Yaremchuk

combien de match chez nous?

Michele Kang plus forte que les Saoudiens pour racheter l'OL

attend il va peut être répondre 😁 faux compte 😂🤣😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
O. Marseille
52291649583820
4
LOSC Lille
50281558453411
5
Rennes
5029148749418
6
Monaco
49291541050437
7
O. Lyonnais
48281468412912
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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