L’OL leader d’Europa League, la réaction des Lyonnais est sidérante

OL12 déc. , 8:20
parGuillaume Conte
8
L'OL s'est imposé ce jeudi, mais n'a clairement pas convaincu. Manque de rythme, choix déconcertants de Paulo Fonseca, Lyon va devoir faire mieux.
Ce n’est pas si fréquent, mais un club français est en tête du classement de l’Europa League après six matchs disputés. Dans cette nouvelle formule, l’OL y trouve son compte avec que des victoires en dehors de l’impasse effectuée lors du match au Bétis Séville. Un parcours parfait qui permet d’entrevoir la suite très sereinement, et notamment le déplacement à Berne en janvier. Néanmoins, outre les résultats bruts, le rendu n’est pas forcément optimal.

L'OL ne gagne que 2-1, ça inquiète

Face à une formation des Go Ahead Eagles bien faiblarde, les Lyonnais ont joué à se faire peur, donnant un but pour relancer les Néerlandais avant de se montrer incapables de finir les actions. Surtout qu’en seconde période, les joueurs de Paulo Fonseca n’avaient clairement plus rien sous le capot et s’exposaient à des buts en contre.
Résultat, suite au message envoyé sur ses comptes pour se féliciter de ce succès 2-1 et de la première place du classement, l’OL a reçu une majorité de réponses… négatives. Le fait que Paulo Fonseca ne repose pas certains joueurs en vue de dimanche, avec une équipe sans imagination et incapable de se mettre à l’abri, a visiblement inquiété les supporters lyonnais.
« Heureusement qu’on gagne, on a été très nul en finition », « Les commentateurs de Canal avaient envie de se foutre en l’air » », nos joueurs ont la VMA de Mahrez », « L’impression de ne pas avoir gagné tellement on s’est fait ch… », « C’est vraiment hilarant que cette équipe soit première du classement on va pas se mentir… », « Fonseca sache que tu as le droit de faire des remplacements avant la 90eme », « on gagne mais j’ai l’impression d’avoir perdu », « l’équipe de bras cassés », ont lancé les suiveurs de l’OL, pas du tout convaincus par la performance de leur équipe. 
La première place est en tout cas bien là, même s’il faudra la confirmer lors des matchs à élimination directe, avec d’autres attentes. Et peut-être d’autres joueurs en fonction du mercato.

Europa League

11 décembre 2025 à 21:00
Olympique Lyonnais
Bastardo Moreira3'Šulc11'
2
1
Match terminé
Go Ahead Eagles
Smit6'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
M. Meulensteen
Go Ahead EaglesGo Ahead Eagles
Remplacement
90
ENTRE
A. Karabec
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
SORT
A. Bastardo Moreira
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Remplacement
90
ENTRE
A. Gomes Rodriguez
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
SORT
C. Tolisso
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Remplacement
86
ENTRE
A. Da Silva Santos
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
SORT
M. Satriano
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Voir Les Détails Complets Du Match
8
