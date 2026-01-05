OL : Fonseca imite Genesio, c'est du génie

L’OL a réalisé une prestation aboutie à Monaco samedi en évoluant dans un 4-4-2 en losange inédit avec Morton, Abner, Tolisso et Merah en soutien de Sulc et Moreira. Une vielle recette autrefois utilisée par un certain Bruno Genesio à Lyon.

Malgré un déplacement compliqué sur le papier, l’Olympique Lyonnais a démarré l’année 2026 de la meilleure façon possible en allant s’imposer sur la pelouse de l’AS Monaco samedi (1-3). Un succès capital pour l’OL, qui revient à deux points de Lille ainsi que de Marseille, battus par Rennes et Nantes ce week-end. La très belle opération des Lyonnais est notamment à mettre au crédit de Paulo Fonseca, lequel a surpris tout le monde en Principauté en alignant son équipe dans un 4-4-2 en losange inédit avec Sulc et Moreira en attaque soutenus par Abner, Morton, Tolisso et Merah.

Une formule gagnante qui n’est pas sans rappeler une vielle recette utilisée par le passé par Bruno Genesio chez les Gones comme le souligne Le Progrès dans son édition du jour. « Ce système miroir de celui de Monaco, n’avait plus été utilisé par un entraîneur lyonnais depuis Bruno Genesio, qui avait trouvé quelques avantages avec ce système sur quelques matches. Alors qu’on le croyait accro au 4-2-3-1, Fonseca n’est plus aussi dogmatique avec l’effectif à sa disposition » se souvient notamment le quotidien régional avant de poursuivre sur ce thème.

Paulo Fonseca a une nouvelle arme à l'OL

« Il n’a pas hésité en décembre à jouer avec trois défenseurs centraux, en prévision du départ à la CAN de Clinton Mata et Moussa Niakhaté, et il apprécie la capacité d’adaptation de ses hommes ». Autrement dit, l’entraîneur portugais est en train de devenir imprévisible avec la possibilité de s’adapter à son effectif et à ses adversaires pour proposer différents systèmes. Le 4-2-3-1, le 4-4-2 en losange mais aussi des systèmes avec trois défenseurs axiaux, qui ont été utilisés cette saison, sans grand succès pour l’instant néanmoins. Les futurs adversaires de l’OL, à savoir Lille ou encore Brest, seront forcément dans le doute au moment de préparer leur match contre Lyon au vu de l’imprévisibilité de Paulo Fonseca, une nouvelle arme pour l’entraîneur portugais en 2026.