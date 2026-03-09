Kang in Lee ICONSPORT_350033_0311

Le PSG accepte 40ME pour un douloureux départ

PSG09 mars , 12:20
parCorentin Facy
Le PSG souhaite rapidement se mettre d’accord avec Kang-in Lee pour une prolongation au-delà de 2028. Mais l’international sud-coréen est courtisé par l’Atlético de Madrid, qui pourrait faire céder le club parisien.
Le prochain mercato sera celui de tous les changements au Paris Saint-Germain. Très peu actif l’été dernier, le club de la capitale le paie avec un effectif à bout de souffle. Dans quelques mois, l’objectif sera par conséquent de renouveler une partie de l’équipe, ce qui risque d’impliquer certains départs. Les yeux se tournent notamment vers les joueurs en manque de temps de jeu à l’instar de Gonçalo Ramos ou encore de Kang-in Lee.
L’international sud-coréen est très apprécié par Luis Enrique, qui adore son état d’esprit, sa polyvalence et sa faculté à se montrer décisif (3 buts, 4 passes décisives cette saison). Selon le journaliste Sacha Tavolieri, le PSG a d’ailleurs l’intention de prolonger Kang-in Lee au-delà de juin 2028. Mais le club Bleu et Rouge n’est pas certain d’y parvenir puisque l’ancien milieu offensif de Majorque ne ferme pas la porte à un départ. Malgré l’estime que lui porte Luis Enrique, Kang-in Lee est un remplaçant et rien de plus au PSG, un statut qui ne lui convient plus.

Un départ quasiment acté pour 40 ME ?

Cela tombe bien, l’Atlético de Madrid souhaite le recruter et lui promet un temps de jeu bien plus important. Les Colchoneros vont notamment perdre Antoine Griezmann à la fin de la saison et souhaitent miser sur Kang-in Lee pour le remplacer. Le journaliste de SkySports affirme que l’Atlético de Madrid va « intensifier les discussions » d’ici quelques semaines afin de boucler le deal Kang-in Lee au plus vite. Le Paris Saint-Germain espère que son numéro 19 souhaitera rester, mais ce n’est clairement pas gagné.

Le Sud-Coréen est très intéressé par un retour en Espagne et son agent était récemment à Madrid afin de rencontrer la direction de l’Atlético. Dans le cas où Kang-in Lee refuserait de prolonger, le Paris Saint-Germain aurait fixé son prix à 40 millions d’euros pour cet été. Un tarif abordable pour l’Atlético de Madrid, de plus en plus confiant quant à sa capacité de finaliser le deal. Un départ qui, s’il venait à se confirmer, ne devrait pas réjouir Luis Enrique… bien au contraire.
Loading