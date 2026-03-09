OL : Jonathan David appelé par Paulo Fonseca

Jonathan Davis
Avec le départ d'Endrick, l'OL sera obligé de recruter un attaquant de pointe la saison prochaine. Et en Italie, on annonce que Jonathan David est l'heureux élu.
L'Olympique Lyonnais réfléchit déjà à son mercato estival 2026 comme l'a récemment précisé Matthieu Louis-Jean, le patron du recrutement du club rhodanien. Et ce lundi, le quotidien sportif turinois Tuttosport affirme que les dirigeants lyonnais seraient déjà en quête d'un renfort offensif, Endrick étant destiné à repartir au Real Madrid, et que Jonathan David, l'actuel attaquant de la Juventus serait une excellente solution pour renforcer l'OL. Arrivé l'été dernier à Turin en provenance de Lille alors qu'il était en fin de contrat, et donc totalement libre, Jonathan David est en concurrence avec Dusan Vlahovic, qui est de retour après une grosse blessure aux adducteurs. Et actuellement les dirigeants de la Juve négocient une prolongation avec l'attaquant serbe, ce qui n'annonce probablement rien de bon pour l'ancien Lillois.

La Juventus préfère Vlahovic à David

C'est pour cela que Jonathan Davis serait tenté de revenir en Ligue 1 afin de retrouver un entraîneur qu'il connaît bien, Paulo Fonseca, lequel l'a eu sous ses ordres, avec réussite, à Lille. « Paulo Fonseca, actuellement à Lyon, serait la solution : sous sa direction, le Canadien a explosé à Lille. Il serait ravi de repartir à zéro avec lui, surtout si l'OL se qualifie pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Ce serait le choix idéal et le seul moyen d'éviter à Jonathan d'avoir à assumer l'échec », explique Cristiano Corbo, journaliste italien très proche de la Juventus. Cependant, il semble difficile, pour ne pas dire impossible, pour l'Olympique Lyonnais de débourser les 35 millions d'euros que Jonathan David vaudrait selon Transfermarkt. Mais la Vieille Dame peut envisager un prêt, histoire de libérer de la masse salariale.

David et Fonseca, c'est 52 buts en deux ans

A Lille, et sous les ordres de l'actuel entraîneur de l'OL, entre 2022 et 2024, l'attaquant international canadien de 26 ans avait flambé, marquant 52 buts en deux ans, toutes compétitions confondues. Une performance inouïe pour Jonathan David, qui a forcément attiré les regards de toute l'Europe, mais qui a attendu d'être libre pour signer l'été dernier avec l'équipe italienne. Cependant, concernant l'Olympique Lyonnais, on voit mal les choses se décanter si le club rhodanien ne se qualifie pas pour la Ligue des champions.
J. David

J. David

CanadaCanada Âge 26 Attaquant

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs9
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

2025/2026
Matchs27
Buts5
Passes décisives4
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

Les supporters de l'OM choquent Laure Boulleau

Écoute perso je trouve rien de choquant la dessus..tous les supporter le pensait après bruges ou Toulouse...donc si on le pense pourquoi ne pas leurs signifier?? Un moment donné faut appeler un chat un chat comme on dit... au moins avec cette banderole ca les a piqué au vif..

Les supporters de l'OM choquent Laure Boulleau

Va chié laure on a pas besoin de ts complaisances hypocrite

OL : Hugo Guillemet a peur pour Lyon

AP3869, c'est cool, de mieux en mieux, maintenant tu m'inventes une vie .... Je n'ai jamais dit que je m'étais fait les croises mais bon si ca t'amuse... Sinon niveau foot, t'as kiffé votre match d'hier?

OL : Hugo Guillemet a peur pour Lyon

Ha mon petit iench. Ça faisait longtemps. Où tu étais encore fourré le corniaud?

L'OM lâche 15ME pour garder Pavard

Il a tout pour devenir une légende du club. C’est un champion du monde qui a joué dans les plus grand clubs d’Europe ces dernières années!

