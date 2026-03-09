OL : Jonathan David appelé par Paulo Fonseca

Avec le départ d'Endrick, l'OL sera obligé de recruter un attaquant de pointe la saison prochaine. Et en Italie, on annonce que Jonathan David est l'heureux élu.

affirme que les dirigeants lyonnais seraient déjà en quête d'un renfort offensif, Endrick étant destiné à repartir au Real Madrid, et que Jonathan David, l'actuel attaquant de la Juventus serait une excellente solution pour renforcer l'OL. Arrivé l'été dernier à Turin en provenance de Lille alors qu'il était en fin de contrat, et donc totalement libre, Jonathan David est en concurrence avec Dusan Vlahovic, qui est de retour après une grosse blessure aux adducteurs. Et actuellement les dirigeants de la Juve négocient une prolongation avec l'attaquant serbe, ce qui n'annonce probablement rien de bon pour l'ancien Lillois. L'Olympique Lyonnais réfléchit déjà à son mercato estival 2026 comme l'a récemment précisé Matthieu Louis-Jean, le patron du recrutement du club rhodanien. Et ce lundi, le quotidien sportif turinois Tuttosport

La Juventus préfère Vlahovic à David

Paulo Fonseca, actuellement à Lyon, serait la solution : sous sa direction, le Canadien a explosé à Lille. Il serait ravi de repartir à zéro avec lui, surtout si l'OL se qualifie pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Ce serait le choix idéal et le seul moyen d'éviter à Jonathan d'avoir à assumer l'échec », explique Cristiano Corbo, journaliste italien très proche de la Juventus. Cependant, il semble difficile, pour ne pas dire impossible, pour l'Olympique Lyonnais de débourser les 35 millions d'euros que Jonathan David vaudrait selon Transfermarkt. Mais la Vieille Dame peut envisager un prêt, histoire de libérer de la masse salariale. C'est pour cela que Jonathan Davis serait tenté de revenir en Ligue 1 afin de retrouver un entraîneur qu'il connaît bien, Paulo Fonseca, lequel l'a eu sous ses ordres, avec réussite, à Lille. «

David et Fonseca, c'est 52 buts en deux ans

A Lille, et sous les ordres de l'actuel entraîneur de l'OL, entre 2022 et 2024, l'attaquant international canadien de 26 ans avait flambé, marquant 52 buts en deux ans, toutes compétitions confondues. Une performance inouïe pour Jonathan David, qui a forcément attiré les regards de toute l'Europe, mais qui a attendu d'être libre pour signer l'été dernier avec l'équipe italienne. Cependant, concernant l'Olympique Lyonnais, on voit mal les choses se décanter si le club rhodanien ne se qualifie pas pour la Ligue des champions.