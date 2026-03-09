OL : Romain Molina arrive au secours de Lyon

L'OL est dans une phase descendante, et forcément cela se vit d'autant plus mal du côté de Lyon qu'une véritable euphorie s'était emparée des supporters lyonnais. Romain Molina ramène tout le monde à la raison.

L'Olympique Lyonnais avait virtuellement huit points d'avance sur l'OM lorsque le club rhodanien menait 2-1 dimanche dernier au Vélodrome en seconde période. Mais finalement l'OM s'est imposé et une semaine plus tard, Marseille est repassé devant l'OL au classement de Ligue 1 au bénéfice de la différence de buts. Dimanche soir, après un match très moyen, et un point miraculeux arraché face au Paris FC , les supporters lyonnais commençaient à sérieusement déprimer et cela s'est ressenti sur les réseaux sociaux. Mais, 24 heures plus tard, Romain Molina a décidé de ramener tout le monde à la raison. Le journaliste, qui avait suivi de près la gestion désastreuse de John Textor a tenu à rafraîchir la mémoire des fans de l'Olympique Lyonnais au moment où leur club est dans le dur.

L'OL réussit quand même une saison énorme

Sur les réseaux sociaux, Romain Molina a remis les pendules à l'heure. « Si les fans de l'OL sont logiquement déçus du nul contre le Paris FC, il faut rappeler une chose : c'est déjà un miracle d'être aussi haut avec un effectif aussi court où plusieurs joueurs font la saison de leur vie. Cela a donné un espoir légitime mais l'OL doit faire avec sa réalité, celle d'une équipe n'ayant pas 50 000 solutions différentes vu ses contraintes économiques », rappelle le journaliste. Il est vrai que la série de 13 victoires consécutives avait fait oublier qu'il y a encore un an, on se demandait si l'Olympique Lyonnais allait survivre aux effets désastreux de la gestion de John Textor.

Grâce à Michele Kang, l'OL s'est sorti de cet incroyable bourbier, mais les supporters lyonnais ne doivent tout de même pas oublier que cette équipe 2025-2026 a été mise en place avec un budget plus que serré. Cette quatrième place au classement est déjà un très bel exploit, même si forcément le rêve de finir sur le podium est toujours là.